(Alliance News) - Les actions à Londres devraient baisser à l'ouverture du marché mardi, après une faible clôture à Wall street.

Les échanges à New York lundi ont d'abord été assez positifs jusqu'à ce que les données économiques sur le secteur des services aux États-Unis soulèvent des inquiétudes quant à la santé de l'économie du pays.

L'indice ISM des services a atteint 50,3 en mai, soit le cinquième mois consécutif de croissance. Il s'agit toutefois d'un recul par rapport aux 51,9 enregistrés en avril.

Les investisseurs suivront de près les chiffres des ventes au détail aux États-Unis plus tard dans la journée de mardi, afin d'obtenir des indices supplémentaires sur la manière dont les dépenses de consommation se maintiennent dans la plus grande économie du monde.

"Les responsables de la banque centrale américaine étant désormais muselés jusqu'à la décision de taux de la semaine prochaine, les marchés doivent maintenant réévaluer si nous assisterons à une pause la semaine prochaine ou à une nouvelle hausse de 25 points de base", a commenté Michael Hewson de CMC Markets.

Au Royaume-Uni, Associated British Foods, propriétaire de Primark, a déclaré que sa branche agroalimentaire allait acquérir National Milk Records, une société cotée sur Aquis, pour une forte prime. Le nouveau directeur général de British American Tobacco a fait le point sur la stratégie et les perspectives du fabricant de cigarettes, et British Airways, qui appartient à IAG, aurait été victime d'une cyberattaque.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 10,5 points, 0,1%, à 7 589,49

----------

Hang Seng : en hausse de 0,1 % à 19 126,35

Nikkei 225 : clôture en hausse de 1,0 % à 32 522,97

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 1,2% à 7 129,60

----------

DJIA : clôture en baisse de 199,90 points, 0,6%, à 33 562,86

S&P 500 : clôture en baisse de 0,2% à 4 273,79

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,1% à 13 229,43

----------

EUR : en hausse à 1,0725 USD (1,0711)

GBP : hausse à 1,2441 USD (1,2415 USD)

USD : baisse à 139,51 JPY (139,60 JPY)

Or : stable à 1 958,31 USD l'once (1 959,00 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 76,43 USD le baril (77,37 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de mardi sont encore à venir :

10:00 CEST Résultats de l'enquête de la BCE sur les attentes des consommateurs de l'UE

11:00 CEST Commerce de détail de l'UE

09:30 BST Indice des directeurs d'achat du secteur de la construction au Royaume-Uni

08:55 EDT Indice Johnson Redbook des ventes au détail aux États-Unis

10:00 EDT Commerce de détail américain

10:00 EDT Indice IBD/TIPP de l'optimisme économique américain

16:30 EDT Bulletin statistique hebdomadaire de l'API (États-Unis)

----------

L'avenir de l'ancien principal groupe de pression des entreprises britanniques est en suspens, avant un vote décisif mardi pour les membres restants de la Confédération de l'industrie britannique (CBI), touchée par le scandale. La CBI se bat pour décrocher son avenir à la suite d'une série d'allégations de harcèlement sexuel, apparues pour la première fois en mars. Il sera demandé aux membres si son plan de renouvellement est suffisant pour leur redonner confiance en la CBI, un vote qui déterminera la trajectoire future de ce groupe autrefois influent.

----------

Les commandes des usines allemandes ont continué à baisser en avril, selon les données officielles. Selon Destatis, les commandes d'usines en avril étaient inférieures de 9,9 % à celles de l'année précédente, ce qui représente un léger recul par rapport à la baisse de 11 % enregistrée en mars. Par rapport au mois précédent, les commandes ont baissé de 0,4 % en avril, ce qui est beaucoup moins important que la chute mensuelle de 11 % en mars.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Berenberg démarre Renew Holdings avec 'buy' - objectif de prix 950 pence

----------

RBC relève Central Asia Metals à 'outperform' (sector perform) - objectif de cours 245 pence

----------

RBC relève Anglo American à "surperformer" (secteur performant) - objectif de cours 2 700 (2 500) pence

----------

SOCIÉTÉS - FTSE 100

----------

Le nouveau directeur général de British American Tobacco, Tadeu Marroco, a affirmé qu'il n'y aurait pas de changement dans la stratégie de la société. Dans une mise à jour commerciale, l'ancien directeur financier de BAT a admis que la performance des combustibles américains au cours du premier semestre se terminant le 26 juin était "décevante", et qu'il s'agirait d'une priorité stratégique. Le produit de chauffage du tabac de BAT, Glo, a connu un début d'année "décevant", mais a depuis connu une dynamique plus encourageante. Pour l'ensemble de l'année, BAT s'attend à ce que les volumes de l'industrie mondiale du tabac soient en baisse d'environ 3 %. Pour sa part, BAT s'attend à une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant de 3 à 5 %, avec une pondération au second semestre. En ce qui concerne le bénéfice dilué par action ajusté à taux de change constant, la société s'attend à une croissance à un chiffre moyen, avec un effet de change défavorable d'environ 2 %.

----------

Associated British Foods a déclaré avoir conclu un accord pour l'acquisition de National Milk Records, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 48 millions de livres sterling. L'accord valorise les actions de NMR à 215 pence, ce qui représente une prime de 87 % par rapport au cours de clôture de lundi. NMR sera rachetée par AB Agri, l'activité agroalimentaire internationale d'AB Food. NMR fournit des services d'information technologique au secteur laitier britannique et est actuellement cotée à l'Aquis Stock Exchange de Londres. L'opération est soutenue par un peu moins de 69 % des actionnaires de NMR et devrait entrer en vigueur au cours du troisième trimestre.

----------

Unilever a chargé le cabinet de recrutement de cadres Spencer Stuart de trouver un remplaçant au président Nils Andersen, a rapporté Bloomberg lundi, citant des "personnes familières avec la situation". Bloomberg note que cette décision s'inscrit dans le cadre d'un remaniement de la direction de la société de biens de consommation basée à Londres depuis l'arrivée de l'investisseur activiste Nelson Peltz au sein de son conseil d'administration l'année dernière. Cette décision fait suite à une tentative avortée d'achat de la branche santé grand public de GSK, qui a depuis été scindée en Haleon. À la fin du mois dernier, Unilever a déclaré que le directeur financier Graeme Pitkethly avait l'intention de quitter l'entreprise à la fin du mois de mai de l'année prochaine. Dans l'intervalle, Hein Schumacher succédera à Alan Jope au poste de directeur général le 1er juillet.

----------

Sky News rapporte qu'un trio d'entreprises a été touché par une cyberattaque qui a exposé les données personnelles des employés, y compris les coordonnées bancaires et de contact, à des pirates informatiques. Les entreprises touchées sont International Consolidated Airlines Group's British Airways, Walgreens Boots Alliance et la BBC, mais des "milliers" d'autres entreprises devraient être affectées. La semaine dernière, des pirates ont exploité une vulnérabilité du logiciel MOVEit Transfer pour accéder à toute une série d'informations qui, selon Sky News, jettent un voile sur un nombre croissant d'entreprises britanniques et sur leur personnel.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Chemring a déclaré avoir enregistré des prises de commandes record au premier semestre, son carnet de commandes atteignant son niveau le plus élevé depuis plus de dix ans, soit 750 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt de la société technologique pour le semestre clos le 30 avril est tombé à 22 millions de livres sterling, contre 28,9 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a baissé à 212,1 millions de livres sterling, contre 220,4 millions de livres sterling. Les résultats sont conformes aux attentes du conseil d'administration, a déclaré la société, qui a réitéré la pondération du second semestre pour Countermeasures & Energetics en raison de retards dans l'enregistrement des commandes. "Chemring est bien placée pour capitaliser sur ses nombreuses opportunités et avec 90 % des revenus attendus pour le second semestre couverts par le carnet de commandes, les attentes du conseil d'administration pour l'ensemble de l'année restent inchangées ", a déclaré le PDG Michael Ord.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Team17, développeur indépendant de jeux vidéo et d'applications éducatives, a nommé Steve Bell au poste de directeur général. Il rejoindra l'entreprise en tant que PDG désigné à partir du 4 septembre et assumera officiellement ses fonctions à partir du 1er janvier 2024. Steve Bell arrive de l'agence de marketing Iris Worldwide Holdings, qu'il a cofondée en 1999 et qu'il dirige actuellement. Debbie Bestwick, membre de l'équipe 17, deviendra directrice non exécutive le 1er janvier.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

