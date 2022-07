Les Philippines acheminent de l'aide par voie aérienne vers des zones isolées depuis le tremblement de terre

L'armée a déclaré avoir déployé du personnel et des hélicoptères pour distribuer des biens de secours dans sept villes isolées de la province d'Abra.

Environ 3 000 paquets de nourriture ont été acheminés par avion vers les communautés, a déclaré Romel Lopez, porte-parole du ministère des Affaires sociales, à la station de radio DZMM.

Dans certaines régions, les habitants campaient encore dans les parcs et les espaces ouverts, leurs nerfs étant mis à rude épreuve par les répliques régulières depuis le tremblement de terre de magnitude 7,1 de mercredi qui a tué six personnes et en a blessé plus de 270 dans la partie nord de Luzon.

Dans la ville de Bucloc, à Abra, qui a été coupée du monde jusqu'à jeudi soir, les habitants s'inquiètent de nouveaux glissements de terrain dus aux répliques et à la pluie, a déclaré à Reuters l'ancien maire Gybel Cardenas.

Le tremblement de terre a endommagé près de 1 600 maisons et une centaine d'éléments d'infrastructure, a déclaré l'agence d'État chargée des catastrophes, en précisant que plus de 1 000 répliques d'une magnitude allant de 1,5 à 5,4 avaient été enregistrées jusqu'à présent.

"Notre problème est que nous n'avons encore reçu aucune aide. Nous avons besoin de nourriture, de lait, d'eau et de médicaments", a déclaré à la radio DZMM Gamalea Dimaampao, un habitant de la ville de Bangued dans l'Abra.

Les familles, y compris les enfants, s'abritent sous des bâches déchirées, les exposant ainsi aux pluies, a déclaré Dimaampao.

Dans la ville de Lagangilang, également à Abra, les résidents ont demandé des abris temporaires et de la nourriture.

"De nombreuses familles essaient de tenir dans des tentes de fortune. Les adultes dorment assis tandis que les enfants pleurent pendant les répliques," a déclaré à DZMM une résidente, Leonora Baruela.

Abra, une région de vallées plongeantes et de montagnes escarpées qui abrite près de 250 000 personnes, est à l'origine de la plupart des glissements de terrain et des routes endommagées signalés depuis le séisme.

Les Philippines sont sujettes aux catastrophes naturelles et sont situées sur le "Cercle de feu", une bande de volcans et de lignes de faille autour du bord de l'océan Pacifique. Les tremblements de terre sont fréquents et il y a en moyenne 20 typhons par an, certains déclenchant des glissements de terrain mortels.