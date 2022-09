Les nouveau-nés souffrent de la faim dans la zone inondée du Pakistan

Son père, inquiet, l'a emmenée d'urgence à l'hôpital, où elle a donné naissance à sa fille Shehzadi par césarienne.

La famille est maintenant hébergée dans un camp, à quelque 80 km de sa ville natale de Mehar, dans la province pakistanaise sinistrée de Sindh, avec d'autres personnes dont les maisons sont maintenant sous l'eau. Le mari d'Ayesha est dans l'État du Punjab pour le travail.

"Parfois, nous ne mangeons pas pendant deux jours et je n'ai pas de lait pour allaiter mon enfant", dit-elle. "Je suis malade et mon bébé aussi. L'hôpital m'a donné des médicaments. Si Dieu le veut, elle va s'en sortir maintenant."

Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, 138 000 des femmes déplacées par les inondations au Pakistan sont enceintes.

Il mène une course contre la montre pour aider les 40 000 femmes qui devraient accoucher ce mois-ci, en envoyant des équipes mobiles et en installant des hôpitaux temporaires.

À la clinique locale, le docteur Abdul Rauf a examiné Shehzadi.

"Cet enfant souffre à cause d'un problème de lactation chez la mère. Le lait ne parvient pas au sein de la mère à cause de sa malnutrition. Nous recevons des patients comme elle avec ces problèmes d'alimentation pour les enfants de moins de six mois. D'autres maladies sont également en hausse en raison d'une nutrition compromise."

Les groupes d'aide craignent également que les enfants soient particulièrement vulnérables aux maladies lors de la décrue des eaux.

Environ 500 des 1 400 personnes tuées dans les inondations sont des enfants, selon les chiffres officiels.

Les routes bloquées, les bâtiments endommagés et les ponts effondrés ont gravement entravé l'accès à l'aide médicale d'urgence.