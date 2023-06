Zurich (awp) - Migros Industrie a décidé de regrouper au sein d'une même entité baptisée Elsa Group les activités des entreprises Estavayer Lait et Mifroma. Effective au 1er juin, la fusion des deux sociétés, qui oeuvraient "depuis longtemps déjà en étroite collaboration", a pour objectif de "simplifier et d'harmoniser les processus", pouvait-on lire jeudi sur le site de la filiale industrielle du géant orange.

La nouvelle entité, spécialisée dans la production et le conditionnement de produits laitiers, ainsi que la fabrication de fromages et de denrées à base de plantes, emploie un peu plus de 1400 collaborateurs répartis sur une douzaine de sites, dont un en France (Idhéa) et un aux Pays-Bas (Sofine Foods).

buc/rq