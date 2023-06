(Alliance News) - Ocado Group PLC a annoncé des baisses de prix sur le lait et d'autres articles, alors que les épiciers se font concurrence pour répercuter les baisses des coûts de gros sur les clients.

L'épicier en ligne baisse le prix de quatre pintes de lait de sa propre marque de 10 pence à 1,45 GBP et celui de deux pintes de 5 pence à 1,20 GBP.

Il a également dévoilé des réductions sur les prix de plus de 100 "produits essentiels au quotidien" parmi une gamme d'articles de marque, de marque propre et de Marks & Spencer Group PLC, y compris le beurre à l'ail Lurpak, en baisse de 25 %, 100 g de parmesan râpé Ocado, en baisse de 16 %, et les petits pains aux graines de marque propre, en baisse de 17 %.

Plus de 60 réductions reflètent les récentes baisses de prix de M&S et concernent des produits tels que le yaourt à la grecque, les filets de saumon, les avocats, les petits pains ciabatta et les tortillas.

Cette initiative fait suite à la promesse de prix d'Ocado lancée au début de l'année, qui compare les prix à ceux de plus de 10 000 produits similaires sur Tesco.com.

Hannah Gibson, directrice générale d'Ocado Retail, a déclaré : "Avec la promesse de prix d'Ocado, la réduction des prix de ces 100 produits essentiels signifie que nous offrons un meilleur rapport qualité-prix, ainsi que le service, la gamme et la qualité que nos clients apprécient".

La semaine dernière, M&S a réduit le prix de 70 produits de base de 3 à 25 %.

Le magasin d'alimentation haut de gamme bloque également les prix de 150 produits jusqu'à l'automne, dont les saucisses de porc, le fromage cheddar et la salade de chou.

Morrisons, le cinquième groupe de supermarchés britannique, a également annoncé la semaine dernière qu'il réduisait les prix de 47 produits de plus de 25 % en moyenne.

Asda a déjà gelé les prix de plus de 500 produits jusqu'à la fin du mois d'août, tandis que Sainsbury's a déclaré qu'elle réduirait le prix du papier hygiénique de 11 %, à la suite d'autres réductions de prix récentes, tandis que Waitrose a réduit le prix de plus de 200 produits.

La décision d'Ocado intervient un jour après que les dirigeants des supermarchés Tesco, Sainsbury's, Asda et Morrisons ont été interrogés par les députés sur l'inflation des prix des denrées alimentaires et sur les raisons pour lesquelles les prix continuent d'augmenter alors que les coûts des matières premières et du commerce de gros sont en baisse.

Les supermarchés sont soumis à une pression croissante pour répercuter sur les consommateurs les économies qu'ils réalisent sur les produits de gros, qui ont été confrontés à une forte inflation des prix des denrées alimentaires au cours des derniers mois.

Les données de l'indice des prix des magasins BRC-NielsenIQ de cette semaine suggèrent que les détaillants commencent à répercuter la baisse des coûts de gros, l'inflation des produits alimentaires diminuant pour le deuxième mois consécutif, les supermarchés réduisant le prix des produits de base.

L'inflation des denrées alimentaires s'est ralentie pour atteindre 14,6 % en juin, une baisse relativement importante par rapport aux 15,4 % du mois de mai et inférieure à la moyenne de 15,2 % sur trois mois.

L'inflation des produits frais a connu un ralentissement significatif, passant de 17,2 % en mai à 15,7 %, les détaillants ayant baissé les prix des produits de base tels que le lait, le fromage et les œufs.

Toutefois, l'inflation des prix des denrées alimentaires doit encore baisser de manière substantielle pour contribuer à freiner l'inflation globale plus élevée que prévu au Royaume-Uni, qui s'élève encore à 8,7 %.

La semaine dernière, la Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'intérêt à 5 %, avec une augmentation plus importante que prévu de 50 points de base, afin d'essayer d'endiguer la hausse des prix.

La Banque a suggéré que certains détaillants augmentaient leurs prix ou ne répercutaient pas la baisse des coûts sur les consommateurs afin d'accroître leurs marges bénéficiaires dans un contexte d'inflation persistante.

Par Josie Clarke, correspondante de l'AP pour les questions de consommation

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.