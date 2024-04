Le président indonésien Prabowo s'engage à être prudent sur le plan budgétaire et à envisager une coalition plus large, selon un collaborateur

Le président élu de l'Indonésie, Prabowo Subianto, sera prudent en matière de gestion budgétaire et respectera les lois qui limitent la dette publique et les déficits budgétaires annuels, a déclaré jeudi à Reuters le chef du plus grand parti qui soutient Prabowo.

Les investisseurs étrangers ont surveillé les détails de la position fiscale du nouveau gouvernement, après que les agences de notation ont averti que les programmes que Prabowo avait promis pendant sa campagne seraient coûteux et pourraient saper la réputation durement gagnée du pays en matière de discipline fiscale. "Nous gérerons l'aspect macroprudentiel", a déclaré Airlangga Hartarto, président du Golkar, deuxième parti d'Indonésie, qui fait partie d'une coalition de quatre partis soutenant Prabowo. Airlangga est également l'actuel ministre de l'économie. "Nous respecterons la loi : la dette publique ne peut excéder 60 % (du PIB) et le déficit (budgétaire annuel) est plafonné à 3 % (du PIB)", a-t-il déclaré lors d'une interview. Les prévisions du gouvernement pour le déficit budgétaire de l'année prochaine se situent entre 2,48 % et 2,8 % du PIB. Cette décision a été prise lors d'une réunion dirigée par le président sortant Joko "Jokowi" Widodo, en présence de Prabowo, a déclaré M. Airlangga. Selon M. Airlangga, le déficit budgétaire de cette année pourrait atteindre 2,8 % du PIB, mais le gouvernement indonésien gère généralement les déficits à environ 2 % du PIB, sauf en cas de pandémie. Jokowi a associé Prabowo à de nombreuses réunions économiques, telles que les discussions sur les prix des denrées alimentaires, afin de faciliter la transition du pouvoir, a déclaré M. Airlangga, décrivant le prochain mandat de Prabowo comme une continuation du mandat de 10 ans de Jokowi. ÉLARGISSEMENT DE LA COALITION Les règles strictes de l'Indonésie en matière de limites budgétaires ont été introduites à la suite de la crise financière asiatique de la fin des années 1990 afin de réformer la gestion des finances publiques. Le programme phare de Prabowo, qui prévoit des déjeuners et du lait gratuits pour les étudiants et les femmes enceintes, a particulièrement inquiété les analystes. Une fois mis en œuvre, ce programme devrait coûter plus de 28 milliards de dollars. La coalition de Prabowo a remporté 48 % des sièges au parlement, mais M. Airlangga s'est dit convaincu que ses programmes ne susciteraient pas beaucoup d'opposition. Prabowo pourrait élargir sa coalition et contrôler plus de 60 % des sièges du parlement si NasDem, un parti politique qui soutient actuellement Anies Baswedan, candidat perdant à la présidence, quitte le navire, a déclaré M. Airlangga. Cette décision devrait intervenir après que la Cour constitutionnelle aura statué sur les litiges électoraux en cours, a déclaré M. Airlangga. Les discussions sur les changements d'alliances et les joutes politiques ont fait les gros titres dans la plus grande économie d'Asie du Sud-Est après que la commission électorale a officiellement annoncé le mois dernier le résultat des élections présidentielles et législatives. Selon les médias, M. Prabowo a également prévu de rencontrer le président du principal parti politique indonésien, le PDI-P, afin de discuter d'une éventuelle coalition. "De mon point de vue, il y a peu de chances que les partis existants ne négocient pas leur entrée au gouvernement [...]. La plupart des partis politiques indonésiens ont l'habitude de travailler au sein du gouvernement", a déclaré M. Airlangga.