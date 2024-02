L'autorité britannique de régulation antitrust a déclaré qu'elle allait examiner le marché des préparations pour nourrissons dans le pays après que les prix ont grimpé de 25 % au cours des deux dernières années.

L'augmentation du prix des laits maternisés a été mise en lumière lors de la crise du coût de la vie provoquée par l'inflation en Grande-Bretagne, les médias affirmant que certains parents en difficulté les diluaient pour nourrir leurs enfants.

Nestlé et Danone font partie des entreprises qui fournissent du lait maternisé en Grande-Bretagne, par l'intermédiaire de marques telles que SMA Nutrition et Cow & Gate.

L'Autorité de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority) a déclaré qu'elle lancerait une étude de marché, ce qui signifie qu'elle a le pouvoir d'obliger les fournisseurs à fournir des informations sur les prix et d'autres questions, au lieu de s'appuyer sur des soumissions volontaires.

Le régulateur a déclaré qu'il viserait à publier son rapport final en septembre 2024, ajoutant qu'il examinerait s'il existe des problèmes sur le marché des préparations pour nourrissons et, le cas échéant, quelles mesures devraient être prises pour y remédier.

La directrice générale de la CMA, Sarah Cardell, a déclaré que le coût du lait infantile restait à des "niveaux historiquement élevés", même si les prix ont baissé au cours des trois derniers mois.

"Nous craignons que les parents ne disposent pas toujours des bonnes informations pour faire des choix éclairés et que les fournisseurs ne soient pas fortement incités à proposer des préparations pour nourrissons à des prix compétitifs", a-t-elle déclaré dans un communiqué mardi.