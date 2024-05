Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont déclaré lundi qu'ils avaient rencontré les responsables sanitaires des États et leur avaient demandé de faciliter la distribution d'équipements de protection pour les travailleurs agricoles afin d'éviter l'infection par le virus H5N1 de la grippe aviaire.

Les CDC ont demandé aux services de santé des États de collaborer avec leurs homologues du ministère de l'agriculture et leurs partenaires au sein des communautés afin de donner la priorité à la distribution d'équipements de protection individuelle provenant de leurs stocks aux travailleurs des exploitations agricoles où des troupeaux laitiers ont été infectés par le virus de la grippe aviaire.

Le directeur adjoint principal, Nirav Shah, a déclaré que le risque pour la population américaine restait faible, mais que les États devaient prendre des mesures pour protéger les personnes exposées au travail, notamment dans les exploitations laitières, les élevages de volailles et les abattoirs.

La semaine dernière, le CDC a exhorté les agriculteurs, les travailleurs et les intervenants d'urgence à porter un équipement de protection approprié lorsqu'ils sont en contact physique direct ou étroit avec des oiseaux malades, du bétail, des excréments, du lait cru ou des surfaces contaminées.

Une analyse de l'épidémie publiée jeudi par le ministère américain de l'agriculture suggère que le virus a circulé dans les vaches laitières du pays pendant environ quatre mois avant d'être signalé le 25 mars.

Les tests préliminaires effectués sur le lait, le lait maternisé et d'autres produits laitiers indiquent qu'ils peuvent être consommés sans danger, selon la Food and Drug Administration des États-Unis. (Reportage de Pratik Jain à Bengaluru ; Rédaction de Caroline Humer et Krishna Chandra Eluri)