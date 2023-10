Londres (awp/afp) - Le géant de l'agroalimentaire Nestlé veut fermer une usine de lait pour bébé et un centre de recherche et développement attenant en Irlande, en raison du déclin des naissances en Chine, où est exportée l'essentiel de la production du site.

Au total, 542 emplois sont menacés, d'après un communiqué mercredi.

"Nous annonçons une proposition pour cesser les activités de notre usine d'alimentation pour bébés Wyeth Nutrition à Askeaton" au sud-ouest de l'Irlande "d'ici au premier trimestre 2026 et proposons de fermer le centre de recherche et développement de la même localité au premier trimestre 2025", selon ce communiqué.

Indiquant qu'il est en phase de "consultation avec les employés et les représentants syndicaux", le groupe précise dans le communiqué que "l'annonce de ce jour signifie malheureusement qu'environ 542 collègues risquent d'être licenciés".

L'usine "fabrique du lait pour bébé exclusivement pour les marchés en Chine et en Asie", précise le texte.

"Les tendances externes ont eu un impact important sur la demande d'aliments pour les bébés" en Chine, justifie Nestlé, et "le nombre de nouveau-nés en Chine a chuté fortement, de 18 millions par an en 2016 à moins de 9 millions en 2023", détaille Nestlé, qui dit ne pas avoir trouvé de repreneur pour l'usine et le centre de R&D.

La production d'Askeaton devrait être transférée à Suzhou, en Chine et à Konolfingen, en Suisse.

afp/rp