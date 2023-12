La société néo-zélandaise Synlait a déclaré vendredi qu'un arbitre avait été nommé pour la procédure d'arbitrage avec sa deuxième plus grande partie prenante, A2 Milk Co, et que les deux sociétés travaillaient sur un accord suite à l'annulation de leurs accords d'exclusivité.

Les deux entreprises ont convenu que la procédure d'arbitrage porterait sur la question de savoir si l'obligation de Synlait d'acheter un volume annuel minimum de lait maternisé et certains autres accords de priorité en faveur d'A2 Milk cesseraient de s'appliquer.

En septembre, A2 Milk a déclaré qu'elle mettait fin à ses droits exclusifs de fabrication et de fourniture de quelques-uns de ses produits de lait maternisé, affirmant que les performances de livraison de Synlait pour l'exercice 2023 n'étaient pas à la hauteur de ce qui était nécessaire pour qu'elle conserve ces droits. Synlait a contesté ces allégations.

Synlait a prévu vendredi un bénéfice net semestriel après impôts inférieur à celui de la période correspondante précédente. La société a déclaré un bénéfice net après impôt de 4,8 millions de dollars néo-zélandais pour le premier semestre de l'exercice 2023. (Reportage d'Adwitiya Srivastava à Bengaluru ; Rédaction de Krishna Chandra Eluri et Shounak Dasgupta)