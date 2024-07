La faiblesse des prix et les retards de paiement poussent les producteurs de cacao du Ghana à vendre à des réseaux de contrebande de plus en plus sophistiqués, siphonnant la production des zones frontalières et suscitant des doutes sur la production de la saison prochaine, ont déclaré à Reuters des producteurs et des fonctionnaires.

L'incapacité à mettre fin à l'impasse financière et à combler l'écart entre le prix officiel du Ghana et le montant payé par les trafiquants risque, selon eux, d'aggraver une situation déjà désastreuse pour le deuxième producteur mondial.

"De janvier à aujourd'hui, nous n'avons pu classer aucun cacao", a déclaré Frank Amoah-Frimpong, haut responsable de l'office public de commercialisation Cocobod dans les régions frontalières de l'est de la Volta et de l'Oti. "C'est pathétique. C'est triste."

Les prix mondiaux du cacao ont fortement augmenté depuis le début de l'année, les mauvaises conditions météorologiques, les maladies et l'exploitation minière illégale ayant entraîné des récoltes désastreuses au Ghana et en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial.

Alors que le cacao se négocie aujourd'hui à un prix environ deux fois plus élevé qu'il y a un an, le prix fixé par le gouvernement ghanéen pour les agriculteurs n'a pas reflété cette augmentation.

Cela a donné un avantage aux contrebandiers opérant à partir du Togo voisin, ont déclaré à Reuters une douzaine d'agriculteurs et de responsables de Cocobod et des forces de sécurité.

Cocobod vend sa récolte à terme et utilise le prix de vente moyen pour fixer le prix aux agriculteurs. Comme les prix mondiaux étaient beaucoup plus bas lorsque le cacao de cette saison a été vendu, augmenter le prix qu'elle paie aux agriculteurs maintenant signifierait accepter une perte sur la récolte.

L'entreprise a tout de même augmenté le prix au producteur de près de 60 % en avril, en partie pour décourager le trafic.

Mais les acheteurs locaux ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec les contrebandiers prêts à payer plus du double du prix officiel, sans se soucier de la qualité des fèves.

Les responsables de Cocobod ont déclaré à Reuters qu'aucun des cacaos produits dans les régions de la Volta et de l'Oti depuis janvier n'avait été acheté par des acheteurs officiels agréés.

Tout le cacao a fait l'objet d'un trafic, ont-ils déclaré, et la zone est également devenue un point de passage pour la contrebande de fèves provenant d'autres régions du Ghana.

Un acheteur agréé de l'est du Ghana, qui a demandé à ne pas être nommé par crainte de représailles de la part de gangs criminels, a déclaré que la contrebande s'était intensifiée au cours des trois dernières saisons.

Sur les 28 000 sacs de cacao achetés lors de la saison 2020/21, l'acheteur n'a réussi à s'en procurer que 870 jusqu'à présent cette saison.

"Nous avons de l'argent. Si quelqu'un nous dit aujourd'hui qu'il a 1 000 sacs, j'aurai de l'argent pour payer à la livraison", a déclaré l'acheteur. "Mais les agriculteurs vendent à ceux qui achètent et envoient au Togo, parce que leur prix est plus élevé.

D'autres sociétés d'achat agréées dans les régions de la Volta et de l'Oti ont connu des difficultés en raison de ce qu'elles disent être un manque de financement de la part de Cocobod. Nombre d'entre elles ont tout simplement fermé leurs portes.

UN CARTEL ORGANISÉ

Joshua Dogboe, un agriculteur de la région de Likpe, dans l'est du Ghana, a déclaré qu'on lui devait encore de l'argent pour le cacao qu'il avait livré à l'acheteur public PBC la saison dernière, quelques semaines seulement avant que celui-ci ne ferme son bureau local.

"J'ai des dépenses à régler et lorsque j'aurai de l'argent pour acheter, je vendrai rapidement", a-t-il déclaré à Reuters.

Cocobod a déclaré avoir perdu environ 150 000 tonnes de cacao la saison dernière à cause de la contrebande et de la destruction des plantations par des chercheurs d'or illégaux.

Ni les responsables de Cocobod ni la police n'ont voulu donner une estimation des pertes de la saison en cours.

Cependant, ils ont déclaré que les réseaux de contrebande sont devenus plus audacieux et plus sophistiqués et que, dans certains cas, ils sont financés et gérés par des ressortissants étrangers du Liban, de Chine, de France et de Russie basés au Togo.

Abu Seidu, chef de la division de santé et de vulgarisation du cacao de Cocobod dans les régions de la Volta et de l'Oti, a déclaré que les agriculteurs avaient l'habitude de transporter des sacs de cacao à travers la frontière montagneuse sur des motos.

"Aujourd'hui, on voit des camions à benne chargés de cacao et surmontés de gravillons en guise de déguisement", explique-t-il. "Si vous surprenez un camion avec 800, 500 ou 200 sacs, cela signifie que quelqu'un regroupe le cacao... Il s'agit désormais d'un cartel organisé. (Rédaction : Joe Bavier et Jan Harvey)