Blommer Chocolate, le plus grand transformateur de cacao d'Amérique du Nord, a lancé mardi un produit qu'il présente comme une alternative moins chère au beurre de cacao pour les confiseurs qui luttent pour suivre la hausse des coûts des produits à base de cacao.

Les prix du cacao ont augmenté de 60 % en 2023 et de 88 % en 2024 jusqu'à présent, en réaction aux problèmes de récolte des deux plus grands producteurs, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Les produits à base de cacao, tels que la poudre et le beurre, utilisés par les chocolatiers et les fabricants de bonbons du monde entier, ont augmenté en même temps que les fèves.

Blommer a déclaré qu'elle vendrait un substitut du beurre de cacao, fabriqué à partir d'autres matériaux tels que le palmiste et le tournesol. Le goût du chocolat provient de l'ajout de poudre de cacao ou de liqueur de cacao.

"Alors que la valeur marchande du beurre de cacao continue d'augmenter, il est intéressant d'offrir à nos clients un produit qui constitue une alternative économiquement viable sans compromettre la qualité", a déclaré Scott Funk, vice-président des ventes et du marketing de l'entreprise.

Les analystes estiment que seule la destruction de la demande de chocolat et de produits à base de cacao pourrait conduire à une stabilisation des prix du cacao, étant donné qu'il faudra encore deux ou trois ans pour que la production mondiale de pays autres que l'Afrique soit renouvelée.

Blommer a déclaré que le nouveau produit d'enrobage, appelé Elevate, donne un résultat très similaire en termes de goût par rapport au beurre de cacao. Il n'a pas fourni d'informations sur la comparaison des prix entre les deux.