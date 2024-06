Les producteurs de café vietnamiens ont été durement touchés cette année par la pire sécheresse depuis près de dix ans, ce qui fait craindre une hausse des prix des expressos dans le monde entier, même si certains d'entre eux maintiennent des rendements sains grâce à des contre-mesures intelligentes.

Les prévisions nationales pour la prochaine saison de récolte au Viêt Nam, deuxième producteur mondial de café, restent sombres.

Le Mercantile Exchange of Vietnam (MVX) s'attend à une baisse de 10 à 16 % de la production en raison de la chaleur extrême qui a frappé la région caféière des hauts plateaux du centre entre mars et début mai, selon le directeur adjoint Nguyen Ngoc Quynh.

Toutefois, le retour des pluies au cours des dernières semaines a amélioré les perspectives, renforçant la confiance des agriculteurs et des fonctionnaires. Il n'est toutefois pas certain que l'amélioration des conditions météorologiques contribuera à stimuler la production et à faire baisser les prix des grains de robusta, la variété la plus couramment utilisée dans les espressos et les cafés instantanés, dont le Viêt Nam est le premier producteur mondial.

"Je m'attends à ce que la production du pays baisse de 10 à 15 %, mais mon exploitation augmentera sa production", a déclaré Nguyen Huu Long, qui cultive du café dans une plantation de 50 hectares à Gia Lai, l'une des principales provinces productrices de café du Viêt Nam.

Pour protéger ses arbres pendant la canicule, il a maintenu le sol humide autour des plantes en le recouvrant de feuilles. Contrairement à la pratique locale qui consiste à couper les arbres après quelques années pour améliorer la qualité du sol, il conserve ses cultures pendant des décennies. Ainsi, les plantes ont des racines plus profondes et un accès plus large aux réserves d'eau souterraines.

Les agriculteurs de sa plantation adoucissent également le sol autour des plantes pour améliorer l'absorption de l'eau de pluie et des engrais, explique Doan Van Thang, 39 ans.

Tran Thi Huong, une métayère qui travaille dans une autre plantation située à 20 km de Pleiku, la capitale de Gia Lai, a dû utiliser plus d'eau que d'habitude. Grâce aux réserves abondantes des canaux construits par les autorités locales, elle a pu maintenir ses plantes suffisamment irriguées pendant la canicule.

Les cerises de café sont plus petites que les années précédentes, mais elle s'attend à ce que la production globale ne soit pas affectée. Le fait qu'elle soit intervenue à temps avec des biopesticides contre les insectes, plus nombreux que d'habitude en raison des conditions météorologiques extrêmes, a également joué en sa faveur.

Ces prévisions sont conformes à celles du ministère américain de l'agriculture (USDA), qui estime que la prochaine récolte du Viêt Nam devrait être à peu près stable par rapport à la saison actuelle, ce qui est beaucoup moins pessimiste que les projections nationales.

L'EFFET DU PRIX DE L'AMER ?

Quel que soit l'impact sur la récolte, les prix du café pour les consommateurs du monde entier sont susceptibles d'augmenter.

Selon de nombreux négociants et analystes, les prix de gros au Viêt Nam et les contrats à terme sur le robusta négociés à Londres ont atteint des sommets en début d'année, principalement après une récolte décevante au Viêt Nam et en raison des craintes concernant la prochaine récolte du pays après la sécheresse.

Les prix de gros records ont jusqu'à présent eu un impact limité sur les prix à la consommation, l'inflation du café n'ayant augmenté que de 1,6 % dans l'Union européenne des 27 pays en avril, selon les dernières données d'Eurostat, et de 2,5 % en Italie, pays amateur de robusta.

Bien qu'elle soit nettement inférieure à l'augmentation des prix observée un an plus tôt, cette hausse est supérieure à celle de 1 % enregistrée en mars dans l'UE, signe que les torréfacteurs ont peut-être commencé à répercuter la hausse de leurs coûts sur les consommateurs.

En outre, les inquiétudes concernant le Viêt Nam sont loin d'être dissipées, car des pluies insuffisantes après la sécheresse ou des averses excessives avant la prochaine saison de récolte d'octobre pourraient encore réduire la production, a averti un négociant basé au Viêt Nam.

Les prix de gros élevés pourraient également perdurer, car la demande de robusta augmente dans le monde entier et les agriculteurs ont augmenté leurs moyens de pression dans les circonstances actuelles, beaucoup d'entre eux ayant également remplacé les plants de café par des durians à l'odeur piquante, un fruit tropical qui connaît une forte demande en Chine.

"Ils ont la capacité financière de thésauriser et de conserver les marchandises, de sorte qu'ils ne seront pas pressés de vendre", a déclaré Le Thanh Son, de Simexco, l'un des plus grands exportateurs de café du Viêt Nam. (Reportage de Phuong Nguyen et Francesco Guarascio @fraguarascio ; reportage complémentaire de Maytaal Angel à Londres ; édition de Lincoln Feast).