L'Intercontinental Exchange (ICE) a déclaré vendredi qu'il n'accepterait plus la pratique consistant à soumettre à nouveau à l'échantillonnage et au classement des cafés arabica qui ont été précédemment certifiés pour livraison et ensuite dé-certifiés.

Dans une brève note, la bourse a ajouté que les demandes de classement de café déjà certifié continueront d'être acceptées jusqu'au 30 novembre, ainsi que toutes les demandes qui sont encore en attente de classement.

Avec cette mesure, la bourse ferme la porte à une opération controversée sur le marché à terme du café, celle effectuée par certains négociants qui avaient l'habitude de recertifier de vieux cafés pour échapper aux pénalités de vieillissement de la bourse et augmenter la valeur des sacs qu'ils avaient dans les entrepôts de l'ICE.

Dans le cadre de ces opérations, désormais interdites, les négociants décertifiaient ou récupéraient du café dans les stocks de l'ICE et le présentaient à nouveau pour le classement. Si le café est classé avec succès, il est réintégré dans les stocks de l'ICE en tant que café frais, sans les pénalités ou les réductions de prix que la bourse applique aux cafés qui restent dans les stocks pendant des années.

Ces négociants n'avaient même pas besoin de sortir le café de l'entrepôt, conformément aux règles précédentes.

Cette pratique a exaspéré certains torréfacteurs américains qui prenaient livraison des cafés de l'ICE lorsqu'ils achetaient des contrats à terme à la bourse, et qui ont constaté qu'ils recevaient parfois des cafés vieux de plusieurs années.

"Cela sape toute la légitimité du contrat. Le café de cinq ans est vendu à prix égal, alors le vrai café frais doit être assorti d'une prime énorme", a déclaré l'un des torréfacteurs après la publication par Reuters d'un article sur cette pratique l'année dernière. Il a demandé à ne pas être nommé en raison du caractère sensible du sujet.

"Cela fait baisser la valeur du marché du café et maintient les écarts à un niveau anormalement élevé. Ces re-classements abâtardis ont brisé le système tout entier", a-t-il déclaré.