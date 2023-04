La chaîne britannique Pret A Manger augmente le prix de son service d'abonnement au café et propose une réduction sur les produits alimentaires

Le groupe, communément appelé Pret, a lancé son service d'abonnement au café en septembre 2020, essayant un nouveau modèle commercial pour surmonter la pandémie de COVID-19 qui a mis à mal ses ventes. Il a d'abord facturé 20 livres par mois, avant de passer à 25 livres par mois en février de l'année dernière.

Pret, qui exploite 439 magasins au Royaume-Uni, a déclaré mercredi que le service était rebaptisé "Club Pret".

Les abonnés pourront toujours obtenir jusqu'à cinq boissons préparées par un barista par jour, mais ils bénéficieront également d'une réduction de 10 % sur toute la nourriture, les en-cas et les boissons supplémentaires qu'ils achèteront.

Les données officielles britanniques publiées la semaine dernière montrent que l'inflation globale des prix à la consommation est tombée à 10,1 % en mars. Toutefois, les prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées ont augmenté de 19,1 % en mars par rapport à l'année précédente, ce qui représente la plus forte hausse depuis août 1977.

Pret, qui appartient à la société d'investissement JAB et au fondateur Sinclair Beecham, a déclaré que le service d'abonnement au café avait connu un "énorme succès".

Le service est utilisé 1,25 million de fois par semaine au Royaume-Uni, soit une hausse de 11 % par rapport à l'année précédente, et a été étendu aux États-Unis et à la France.

Pret a refusé de préciser le nombre de ses abonnés.

En 2021, Pret a élaboré un plan visant à doubler la taille de son entreprise d'ici à 2026. À l'échelle mondiale, l'entreprise exploite plus de 550 magasins.

(1 $ = 0,8035 livre)