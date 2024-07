Les caféiers du Brésil, premier producteur mondial, sont toujours en bonne santé malgré une longue période de sécheresse dans les régions productrices, ce qui pourrait conduire à une bonne récolte en 2025 lorsque les pluies reviendront, selon une enquête menée auprès des agriculteurs et publiée par la Coffee Trading Academy (CTA), une organisation basée aux États-Unis.

La majorité des agriculteurs interrogés par la CTA ont déclaré que l'état des arbres était "normal" ou "meilleur que la normale". L'académie a déclaré lundi qu'elle avait reçu des réponses de 424 agriculteurs brésiliens à la fin du mois de juin sur certaines questions relatives à la production, notamment l'état des cultures et la situation en matière de soins aux cultures.

La plupart des agriculteurs s'attendent à ce que la récolte de cette année, qui est récoltée à environ 80 %, soit à peu près de la même taille que la précédente, ce qui est une moins bonne prévision que lors de la dernière enquête en février.

La production de café robusta devrait être inférieure d'environ 11 % à celle de l'année dernière, selon l'enquête, car les arbres de ce type de café semblent avoir davantage souffert du temps sec et chaud qui a nui à la formation des grains.

La plupart des agriculteurs ont également déclaré que la taille des grains était plus petite cette année. L'enquête indique que les grains de taille 17/18, les plus gros et les plus prisés, ne représenteront que 17 % de la récolte cette année, contre 25 % l'année dernière.

En conséquence, les agriculteurs ont signalé une augmentation de la proportion de café qualifié de très faible qualité, qui est passée de 13 % l'année dernière à 23 %.

Cette caractéristique de la récolte brésilienne actuelle a été signalée par les analystes et les agriculteurs et entraîne une augmentation de l'écart de prix pour les grains plus gros.

L'entretien des cultures semble adéquat, les agriculteurs signalant une utilisation d'engrais conforme aux normes normales, selon l'enquête du CTA. (Reportage de Marcelo Teixeira, édition de Marguerita Choy)