Les prix du café robusta ont atteint un niveau record mardi, le marché mondial se resserrant en raison d'un ralentissement des expéditions du principal producteur, le Vietnam.

Le prix des grains de café robusta a augmenté de 63 % cette année, atteignant mardi un sommet de 4 667 dollars la tonne métrique sur le marché ICE Futures Europe basé à Londres.

Le marché est en hausse depuis environ 18 mois, les producteurs mondiaux tels que le Viêt Nam s'efforçant de répondre à une demande en constante augmentation. Les prix ont augmenté de 58 % en 2023.

La demande de robusta augmente à mesure que les torréfacteurs abandonnent l'arabica au profit de ce grain moins cher. Le robusta est généralement utilisé pour préparer du café instantané, mais il est également de plus en plus souvent ajouté aux mélanges de café torréfié dominés par l'arabica.

Les exportations de café du Vietnam en juin n'étaient que de 70 202 tonnes, portant le total cumulé pour le premier semestre de cette année à 893 820 tonnes, soit une baisse de 11,4 % par rapport à l'année précédente, selon les données douanières de mardi.

"Cette baisse des exportations du Vietnam au cours du mois de juin continue de refléter les conditions serrées du marché intérieur dans ce plus grand pays producteur de robusta", a déclaré le négociant en café I & M Smith dans une mise à jour quotidienne.

La production de café au Vietnam a presque triplé au cours des deux premières décennies de ce siècle, atteignant un pic de 31,58 millions de sacs de 60 kg pour la saison 2021/22, selon les données du ministère américain de l'Agriculture.

Toutefois, les deux dernières saisons ont donné lieu à des récoltes moins importantes, la plus récente étant estimée par l'USDA à 29 millions de sacs. Une nouvelle baisse est largement prévue pour la prochaine saison 2024/25.

Les producteurs de café vietnamiens ont été frappés cette année par la pire sécheresse depuis près d'une décennie, ce qui réduit les perspectives de la prochaine récolte qui débutera vers le mois de novembre.

UNE DEMANDE CROISSANTE

La demande de café a continué à croître dans le monde entier malgré la hausse des prix.

L'Organisation internationale du café a estimé ce mois-ci que la consommation mondiale de café augmenterait de 2,2 % au cours de la saison 2023/24.

Le négociant I & M Smith a déclaré mardi que, selon de nombreuses prévisions indépendantes, la demande continuerait d'augmenter en 2024/25, bien qu'à un rythme légèrement plus lent de 1,25 %.

"Cette croissance est principalement due aux marchés consommateurs de café relativement nouveaux et aux pays producteurs tels que la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Moyen-Orient et le Vietnam qui ont enregistré une augmentation de la consommation interne de café", a déclaré le négociant.

Les difficultés rencontrées par les producteurs vietnamiens de robusta ont créé une opportunité pour le Brésil, qui cultive principalement des grains d'arabica, mais qui a augmenté sa production de robusta, une variété plus résistante au temps sec.

"Le Brésil plante beaucoup et deviendra probablement dans quelques années le pays le plus important en termes de production de robusta, plus important que le Viêt Nam", a déclaré à Reuters Giuseppe Lavazza, président de la société de café Lavazza.

Le Brésil a produit environ 21,5 millions de sacs de café robusta l'année dernière, un quasi record, et la plupart des analystes s'attendent à ce que la récolte soit plus importante, malgré les premières plaintes des agriculteurs concernant les rendements.

"Je sais qu'avec de tels prix, ils (les agriculteurs brésiliens) courent comme des fous pour produire de plus en plus de robusta", a déclaré M. Lavazza.