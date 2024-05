Trois personnes ont été tuées et six blessées lors d'une attaque russe dans la région de Mykolaiv, dans le sud de l'Ukraine, lundi, ont indiqué les services d'urgence ukrainiens et un responsable local.

"Dans l'après-midi, à la suite d'une attaque de missiles sur (la ville de) Snihurivka, un incendie s'est déclaré dans un café, un magasin de voitures et un service de pneus, et une vague d'explosion a endommagé une station de lavage de voitures en libre-service", a déclaré le service sur l'application de messagerie Telegram.

"Les corps de deux personnes ont été retrouvés lors de l'enlèvement des décombres", a ajouté le service.

Le gouverneur de Mykolaiv a déclaré plus tard que le nombre de morts s'élevait à trois.