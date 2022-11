Analyse-L'Ukraine n'a pas de plan B viable pour stimuler les exportations de céréales par voie ferroviaire, routière ou fluviale

L'Ukraine est l'un des principaux exportateurs mondiaux de céréales et d'oléagineux. Le blocus russe de ses ports après l'invasion de son voisin du sud par Moscou en février a provoqué une hausse des prix mondiaux des aliments de base.

L'accord conclu en juillet sous l'égide de l'ONU a permis la reprise des expéditions de céréales. Mais le soutien russe au pacte a vacillé ces dernières semaines et Moscou s'est même retiré temporairement fin octobre. Cela a mis en doute l'avenir à long terme de l'accord, même après qu'il ait été prolongé jeudi pour 120 jours.

Moscou a déclaré qu'elle s'attendait à ce que toutes ses préoccupations liées aux exportations russes de denrées alimentaires et d'engrais soient traitées au cours de cette période.

Kiev avait demandé une prolongation d'un an.

L'Ukraine a expédié des céréales par camion et par train via sa frontière occidentale et par les petits ports du Danube dans le sud-ouest. Mais la capacité de ces itinéraires est beaucoup plus faible que celle de ses ports maritimes - ce qui signifie qu'il n'y a pas de plan B significatif si le corridor maritime faiblit.

La capacité d'exportation maximale via ces routes est de 2,7 millions de tonnes par mois, selon les données du groupe industriel Coceral, contre environ 6 millions de tonnes qui étaient exportées via les ports ukrainiens de la mer Noire avant l'invasion.

Le directeur de l'Ukraine Grain Association (UGA), Nikolay Gorbachov, a déclaré que les exportations via le Danube pourraient peut-être être augmentées d'un tiers pour atteindre 2 millions de tonnes par mois, mais qu'au-delà, des gains significatifs, notamment via le rail et le camion, ne sont pas envisageables.

"La capacité des trains et des camions peut peut-être être augmentée de 3 à 5 %, mais pas plus, car l'infrastructure de l'Europe ne peut pas absorber nos céréales. Ils ne sont pas prêts, que ce soit par camion, par rail, par barge fluviale ou par stockage, à accepter ces céréales en volume", a-t-il déclaré.

Il y a eu quelques progrès depuis le début du conflit, les exportations de céréales par rail, camion et barge fluviale atteignant 7,1 millions de tonnes entre juillet et septembre contre 4,25 millions entre mars et juin, selon les données publiées par l'UGA.

Les chiffres montrent également que les exportations par barge fluviale vers la Roumanie ont presque doublé sur la période, passant de 2,55 millions de tonnes à 4,7 millions et dépassant de loin les augmentations par rail et par camion.

Ces augmentations initiales étaient toutefois basées principalement sur l'amélioration de l'efficacité du système logistique existant - et non sur la construction de nouvelles routes ou de nouveaux équipements.

Les ports du Danube n'attireraient pas de gros investissements, car la logistique passant par les ports de la mer Noire est beaucoup moins chère et donc, si et quand ces ports rouvriront, ils pourraient rapidement rendre obsolète la nouvelle capacité sur le Danube, a déclaré M. Gorbachov. Il en va de même pour les infrastructures routières et ferroviaires, a-t-il ajouté.

L'Ukraine a plus que doublé ses exportations de céréales par voie ferroviaire avant l'accord sur le corridor maritime, atteignant un pic de 940 000 tonnes en juillet, a déclaré Valeriy Tkachev, directeur adjoint du département commercial de la compagnie ferroviaire ukrainienne Ukrzaliznytsia. Les exportations ferroviaires ont baissé après la reprise des expéditions maritimes moins chères dans le cadre de l'accord.

Les analystes et les experts de l'industrie affirment que le transport de céréales par rail de l'Ukraine vers la Pologne voisine est lent et coûteux pour plusieurs raisons : la lourdeur des contrôles aux frontières, la nécessité de recharger les trains en raison de l'écartement différent des rails, l'inadéquation des équipements de rechargement, la capacité limitée de stockage aux frontières et du parc ferroviaire, et la lenteur du trafic de marchandises par rail.

"Actuellement, nous expédions quelque 0,5 million par mois depuis l'Ukraine et si nous n'obtenons pas l'assistance technique de l'Union européenne (comme) promis, nous ne pouvons pas vraiment faire plus", a déclaré à Reuters Henryk Kowalczyk, vice-premier ministre et ministre de l'agriculture polonais.

VOIES DE LA SOLIDARITÉ

En mai, l'UE a proposé une initiative de "voies de solidarité" pour rationaliser et rendre prioritaire le passage des céréales via les frontières occidentales de l'Ukraine.

Le plan prévoyait la mise en commun de wagons et d'équipements logistiques, la simplification des douanes et des inspections, la suppression des droits d'importation et la conclusion d'un accord de transport routier avec l'Ukraine. Mais des problèmes subsistent, selon les experts du secteur.

"Ils n'ont pas (assez) de wagons (pour transporter les céréales), la capacité du réseau lui-même est limitée", a déclaré Tkachev.

Avant l'accord sur les exportations de céréales, l'attention était principalement fixée sur l'expansion des terminaux de chargement à la frontière occidentale de l'Ukraine, a-t-il dit. Mais Tkachev a déclaré que cela ne pouvait pas résoudre le problème central du manque de capacité portuaire dans les pays les plus proches de l'Ukraine.

"Nous avons fait fausse route - nous nous sommes tous concentrés sur nos passages frontaliers, (sans comprendre) comment cette cargaison sera absorbée", a-t-il déclaré, en faisant référence au manque de capacité à déplacer les céréales une fois qu'elles sont arrivées dans les pays voisins.