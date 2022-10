Cela représente une forte augmentation par rapport à une prime de 123 $ la tonne par rapport au LME en 2022.

Parmi les raisons, on peut citer la persistance prévue d'une forte demande de cuivre, le faible niveau des stocks et les coûts élevés de l'énergie et du transport, a déclaré un porte-parole d'Aurubis à Reuters.