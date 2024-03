BHP a signé des accords de vente non contraignants pour toute la production de potasse des deux phases de la mine canadienne qu'elle est en train de construire, et cherchera à convertir ces accords en ventes fermes dans les 12 à 18 mois, a déclaré un cadre supérieur à Reuters.

Le directeur commercial de BHP, Ragnar Udd, a également déclaré que la société n'était pas intéressée par l'acquisition de la mine de cuivre Cobre Panama de First Quantum Minerals, qui est à l'arrêt.

L'arrivée de la société australienne BHP sur le marché de la potasse devrait secouer le marché mondial des engrais, dominé par les producteurs du Canada, de la Biélorussie et de la Russie. Les engrais constituent un intrant essentiel pour les agriculteurs, car ils permettent d'augmenter les rendements de cultures telles que le maïs.

BHP prévoit de commencer la production à sa mine de Jansen, en Saskatchewan, à la fin de l'année 2026, et de l'augmenter jusqu'à 4,35 millions de tonnes métriques par an. Une deuxième phase approuvée par BHP portera la production annuelle à 8,5 millions de tonnes.

BHP prévoit de vendre la potasse à des distributeurs, plutôt que directement à des entreprises qui revendent l'engrais aux agriculteurs, a déclaré M. Udd.

"Notre approche d'ouverture (des ventes) ne nous emmène pas aussi loin dans la chaîne d'approvisionnement que d'autres, ce qui permet à BHP de se spécialiser là où elle excelle, c'est-à-dire dans la production de ressources rocheuses", a déclaré M. Udd lors d'une interview.

BHP n'a pas encore divulgué les accords de vente ni la manière dont elle commercialisera sa potasse.

BHP, surtout connue pour ses mines de fer, de cuivre, de nickel et de charbon métallurgique, n'est pas intéressée par l'acquisition de Cobre Panama de First Quantum, l'une des plus grandes mines de cuivre à ciel ouvert du monde, qui a été forcée de fermer en décembre après que le plus haut tribunal du Panama a jugé que son contrat était inconstitutionnel.

"Honnêtement, bien que nous soyons toujours à la recherche d'opportunités, je pense qu'il vaut mieux laisser cette situation au Panama et à d'autres", a déclaré M. Udd. (Reportage de Rod Nickel à Winnipeg ; reportage complémentaire de Divya Rajagopal à Toronto ; rédaction de Franklin Paul)