La production de cuivre du géant minier chilien Codelco continue de s'effondrer après avoir atteint son niveau le plus bas en 25 ans l'année dernière, ce qui comprime un marché mondial déjà étroit pour le métal rouge qui fait l'objet d'une demande croissante pour les véhicules électriques et la révolution de l'énergie verte.

Après des années de baisse de la production du premier producteur mondial de cuivre, Codelco est en retard par rapport à l'objectif de production fixé pour 2024, c'est-à-dire la fin de l'année.

Les analystes estiment qu'il est difficile de rattraper le terrain perdu grâce à un redressement au second semestre.

Des retards dans des mines clés, des accidents et des erreurs de gestion ont été à l'origine d'une grande partie de la chute de l'année dernière qui a exacerbé une pénurie mondiale de cuivre qui a fait grimper les prix mondiaux à un niveau record au début de l'année.

"Nous pensons que la production de cuivre de Codelco cette année sera inférieure à celle de 2023 et que la tendance actuelle sera difficile à inverser pendant le reste de l'année 2024", a déclaré Juan Carlos Guajardo, directeur de la société locale de conseil en exploitation minière Plusmining.

"Codelco essaiera peut-être d'anticiper certains flux de 2025 pour améliorer les chiffres de cette année, mais même ainsi, la situation de la production en 2024 ne semble pas bonne.

Le Chili est le premier producteur mondial de cuivre, devant le Pérou et la République démocratique du Congo, et Codelco est le premier producteur de métal du pays andin. Codelco est le premier producteur de ce métal dans le pays andin. Elle est également confrontée à des dettes croissantes et a dû jongler avec un nouveau mandat pour conduire l'effort de l'État chilien dans le domaine du lithium, un métal pour batteries.

Dans une réponse écrite aux questions de Reuters, Codelco a déclaré que si la production avait chuté au premier semestre 2024 par rapport à l'année précédente, elle visait à "dépasser légèrement" la production de l'année dernière au second semestre.

"Nous travaillons pour que la production entame une tendance de croissance à long terme à partir de 2024", a déclaré l'entreprise, ajoutant qu'elle avait renforcé le contrôle "intensif" des opérations et les améliorations ciblées dans les mines clés.

Un accident mortel à la mine Radomiro Tomic cette année et des retards dans le démarrage du projet Rajo Inca ont affecté la production, qui a chuté en glissement annuel au cours du premier semestre 2024, a révélé le président Máximo Pacheco lors d'un événement récent. Des problèmes à plus long terme ont touché les grandes mines de Chuquicamata et El Teniente.

M. Pacheco a exclu d'ajuster les prévisions de production de Codelco, qui s'élèvent actuellement à 1,352 million de tonnes métriques, selon un document interne consulté par Reuters, soit un peu plus que les 1,325 million de tonnes prévues pour 2023.

PAS DE MARGE D'ERREUR

César Pérez-Novoa, analyste chez BTG Pactual, a noté qu'il y avait eu une certaine reprise récente de la production mensuelle, mais qu'elle devait s'accélérer pour que Codelco atteigne ses objectifs, ce qui dépendrait de "taux d'exploitation plus élevés et de meilleures teneurs en minerai".

"Cela peut être faisable, mais en même temps, il n'y a pas de marge d'erreur", a-t-il déclaré.

Codelco lancera son projet Rajo Inca pour prolonger la durée de vie de sa petite unité Salvador plus tard cette année, et commencera des opérations partielles dans une extension de sa mine souterraine El Teniente. Codelco a également remanié sa direction pour tenter de revenir à une production annuelle de cuivre de 1,7 million de tonnes d'ici la fin de la décennie, tout en menant le développement local du lithium.

Gustavo Lagos, professeur au département des mines de l'université catholique de Santiago, doute que Codelco soit en mesure d'inverser le long déclin de sa production.

"La production du second semestre sera supérieure à celle du second semestre 2023, mais je ne sais pas si la production (annuelle) de 2024 sera supérieure à celle de 2023", a-t-il déclaré.