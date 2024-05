La société minière canadienne First Quantum Minerals, qui a perdu le droit d'exploiter sa mine de cuivre au Panama l'année dernière à la suite de protestations de groupes environnementaux et d'une décision de justice considérant son contrat comme nul, cherche à accélérer ses projets de cuivre au Pérou, a déclaré un dirigeant de la société mercredi.

First Quantum, l'un des trois plus grands producteurs mondiaux de cuivre, contrôle au Pérou le projet La Granja, d'une valeur d'au moins 2,5 milliards de dollars, et le projet Haquira, d'une valeur de 1,86 milliard de dollars.

"Ce sont des projets qui doivent être accélérés", a déclaré Steven Lewis, directeur du développement des projets de la société minière, lors d'un discours prononcé à l'occasion d'un forum minier à Lima.

La Granja, dont Rio Tinto est un partenaire minoritaire, est un projet d'une durée de vie de 40 ans et d'une production prévue de 500 000 tonnes métriques par an, selon les données du gouvernement. M. Lewis, de First Quantum, a déclaré qu'il s'agissait de l'un des plus grands gisements de cuivre non exploités au monde.

Dans le même temps, le projet Haquira, détenu à 100 % par First Quantum dans la région d'Apurimac, en est au stade de la "préfaisabilité". Il pourrait atteindre une production annuelle de 200 000 tonnes lorsqu'il fonctionnera à plein régime.

"Nous sommes très occupés à établir des relations plus positives avec les communautés (à Haquira) pour permettre à ce projet de voir le jour", a déclaré M. Lewis, qui n'a pas donné de calendrier pour la construction des deux mines dans le pays sud-américain.

La société s'est tournée vers le Pérou après que le gouvernement panaméen a décidé l'année dernière d'annuler le contrat de First Quantum pour l'exploitation de la mine de Cobre Panama, qui représentait environ 40 % des revenus de First Quantum l'année dernière.

"Nous travaillons actuellement avec le gouvernement panaméen pour garantir la stabilité environnementale (du projet), l'intégrité des actifs de cuivre et, surtout, la sécurité de nos employés", a déclaré M. Lewis.

Le gouvernement sortant du Panama, dirigé par le président Laurentino Cortizo, a ordonné la fermeture de la mine, qui est actuellement en mode maintenance pendant que le processus de fermeture officiel est lancé.

Le nouveau gouvernement du président élu Jose Raul Mulino, qui doit prendre ses fonctions le 1er juillet, sera chargé de définir les lignes directrices du processus. (Reportage de Marco Aquino ; Rédaction de David Gregorio)