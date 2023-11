La société minière canadienne First Quantum Minerals a suspendu mardi la production commerciale de sa mine phare de Cobre Panama, après que la Cour suprême du Panama a jugé inconstitutionnel son contrat d'exploitation de la mine.

Le contrat contesté accordait à First Quantum un droit d'exploitation minière de 20 ans, assorti d'une option de prolongation de 20 ans, en échange de 375 millions de dollars de recettes annuelles pour le Panama.

Cobre Panama représente environ 1 % de la production mondiale de cuivre et contribue à hauteur de 5 % au produit intérieur brut du Panama.

Voici un aperçu des événements survenus depuis décembre de l'année dernière, alors que la décision met l'entreprise sur la voie longue et imprévisible de l'arbitrage international :

2022

15 décembre : le Panama ordonne à First Quantum d'interrompre ses activités à Cobre Panama après avoir manqué la date limite pour finaliser un accord qui aurait augmenté les paiements au gouvernement.

24 décembre : First Quantum entame une procédure d'arbitrage contre le Panama.

2023

23 février : First Quantum suspend le traitement du minerai à la mine.

8 mars : le Panama et First Quantum s'accordent sur le texte final d'un contrat d'exploitation de la mine.

15 mars : First Quantum reprend l'exploitation de Cobre Panama.

9 septembre : First Quantum conclut un accord sur les salaires avec le syndicat des travailleurs de Cobre Panama.

3 octobre : le gouvernement panaméen autorise le retrait du contrat proposé pour réglementer les activités de l'unité locale de First Quantum.

10 octobre : le cabinet panaméen approuve une version modifiée du contrat proposé par le gouvernement.

20 octobre : le président du Panama, Laurentino Cortizo, approuve définitivement une loi autorisant un nouveau contrat à long terme pour la mine.

24 octobre : la police arrête près de 50 manifestants lors d'affrontements concernant le nouveau contrat.

27 octobre : M. Cortizo déclare que le pays rejettera tous les nouveaux projets miniers après les nombreuses manifestations contre l'accord.

29 octobre : M. Cortizo déclare que le Panama organisera un référendum pour décider s'il convient d'annuler le contrat avec la société minière canadienne.

30 octobre : le tribunal électoral du Panama déclare qu'il n'y a pas de "conditions" pour organiser un référendum sur le contrat minier contesté.

2 novembre : les législateurs panaméens suppriment les dispositions relatives à l'annulation du contrat avec First Quantum d'un projet de loi interdisant l'octroi de nouvelles concessions minières dans le pays.

7 novembre : Deux personnes participant à une manifestation antigouvernementale au Panama sont abattues par un assaillant.

13 novembre : First Quantum annonce une réduction du traitement du minerai à la mine alors que les manifestants bloquent l'accès aux ports.

16 novembre : L'entreprise et les travailleurs de la mine parviennent à un accord garantissant les salaires alors que les manifestations se poursuivent.

24 novembre : le tribunal suprême du Panama entame ses délibérations afin de statuer sur plusieurs contestations constitutionnelles du contrat.

27 novembre : L'entreprise déclare qu'elle espère éviter l'arbitrage avec le gouvernement panaméen en résolvant les désaccords au cours d'une période de 90 jours consacrée aux pourparlers.

28 novembre : la Cour suprême du Panama juge "inconstitutionnel" le contrat d'exploitation de la mine de cuivre conclu avec First Quantum. Le gouvernement Cortizo procède à la fermeture de la mine. First Quantum déclare qu'elle suspend la production commerciale de la mine en raison des protestations. (Reportage de Seher Dareen, Sourasis Bose et Roshia Sabu à Bengaluru ; rédaction de Sriraj Kalluvila et Arun Koyyur)