Selon les analystes, la faiblesse de la demande en Chine, premier consommateur, et l'augmentation des stocks signifient que les fonds vont probablement se retirer davantage du marché du cuivre, ce qui accentuera la pression sur les prix qui ont chuté d'environ 12 % depuis qu'ils ont atteint des sommets le mois dernier.

Toutefois, les fonds reviendront lorsque les pénuries de métal créées par la croissance significative de la demande du secteur des véhicules électriques et de nouvelles applications telles que les centres de données commenceront à apparaître.

La frénésie d'achat du mois dernier a également été alimentée par la baisse de la monnaie américaine, qui, lorsqu'elle diminue, rend les métaux en dollars moins chers pour les détenteurs d'autres monnaies, et par les inquiétudes concernant l'approvisionnement en raison des pénuries de concentrés.

Les prix du cuivre utilisé pour fabriquer des fils conducteurs d'électricité sur le London Metal Exchange (LME) ont atteint un niveau record de plus de 11 100 dollars la tonne le 20 mai, soit une hausse de près de 25 % en sept semaines seulement. Ils se situent aujourd'hui autour de 9 700 dollars.

"Les investisseurs ont encore des positions spéculatives assez longues sur le cuivre. Je pense qu'il devrait continuer à baisser", a déclaré Dan Smith, responsable de la recherche chez Amalgamated Metal Trading.

"La Chine a connu un coup de mou. Cela influencera l'attitude des investisseurs au cours des prochains mois", a-t-il ajouté.

Le mois dernier, le cuivre a également atteint des records historiques en dépassant les 11 460 dollars la tonne sur le CME. Le 11 juin, les gestionnaires de fonds détenaient toujours une position nette longue sur le cuivre au CME, mais celui-ci a chuté de 27 % par rapport au pic de trois ans atteint le 21 mai.

Les prix ne remonteront "que si la demande chinoise reprend ; sinon, nous devrions rester en dessous de 10 000 dollars. Nous avons besoin de meilleurs fondamentaux, et pas seulement d'achats spéculatifs", a déclaré le courtier Robert Montefusco de Sucden Financial.

La consommation en Chine, qui représente environ la moitié de la demande mondiale de cuivre, estimée à environ 26 millions de tonnes cette année, a été faible, en partie à cause de son secteur immobilier en difficulté et de la faiblesse de l'activité manufacturière.

"Le point sensible est la construction en Chine", a déclaré Eleni Joannides, analyste chez Wood Mackenzie, ajoutant qu'un niveau compris entre 9 000 et 9 500 dollars était plus réaliste pour le cuivre.

La tiédeur de la demande est visible dans les stocks de cuivre livrés aux entrepôts du LME en Asie, principalement en provenance de Chine, selon les sources, qui, à 165 175 tonnes < MCUSTX-TOTAL> le 20 juin, ont bondi de près de 60 % depuis la mi-mai.

Entre-temps, dans les entrepôts contrôlés par le Shanghai Futures Exchange (SHFE), les stocks de cuivre ont augmenté de près de 90 % depuis janvier pour atteindre 322 910 tonnes.

"Nous constatons une baisse des commandes de la part des secteurs de l'énergie et de l'automobile", a déclaré un producteur de barres de cuivre.

Malgré une demande terne, les perspectives d'avenir signifient que les investisseurs resteront présents sur le marché. Les analystes de Citi s'attendent à ce que la demande de cuivre liée à la décarbonisation augmente de 90 % pour atteindre près de 7,6 millions de tonnes en 2030, contre 2024.

"Il y a environ 18 à 24 mois, nous avons commencé à voir des investissements importants dans les équipes de matières premières de la part de fonds multigestionnaires, macro et quantiques. Il ne s'agissait manifestement pas d'une "mode", car l'investissement était sérieux", a déclaré Guy Wolf, responsable de l'analyse des marchés chez Marex.

C'est pourquoi les institutions financières recrutent des experts en matières premières.

"Nous voyons un plus grand nombre de traders passer d'un acteur à l'autre", a déclaré Franck Borgel, directeur général de Société Générale Corporate and Investment Banking.

"Je vois de plus en plus d'acteurs qui sont correctement mis en place pour profiter de l'opportunité du marché à l'avenir. (Reportage de Mai Nguyen et Siyi Liu à Hong Kong ; Rédaction de Pratima Desai ; Édition de Jan Harvey)