La Zambie va créer une nouvelle entité pour l'investissement et le commerce des minerais, afin de mieux tirer parti de ses ressources naturelles, a annoncé mercredi le conseil des ministres après avoir donné son accord.

Le gouvernement de la Zambie, deuxième producteur de cuivre en Afrique, qui possède actuellement plusieurs actifs miniers par l'intermédiaire de ZCCM Investment Holdings, va créer une entité à but spécifique (SPV) à des fins d'investissement et de commerce, a indiqué le cabinet.

La nouvelle entité aidera la Zambie à "s'éloigner du modèle de paiement de dividendes pour les ressources minérales et à adopter un mécanisme de partage basé sur la production pour s'assurer que les bénéfices reviennent au peuple zambien au-delà des obligations statutaires", a déclaré le Cabinet.

Le nouveau modèle d'entreprise permettra de partager les minéraux produits et permettra au gouvernement de négocier les prix des minéraux et d'assurer la déclaration correcte des lots de minéraux destinés à l'exportation et à l'usage domestique, a-t-il ajouté.

Le ZCCM détient des participations comprises entre 10 et 20 % dans des mines, notamment celles appartenant à Barrick Gold, Vedanta Resources et First Quantum Minerals.

Elle a récemment vendu une participation de 51 % dans Mopani Copper Mines à une unité de l'International Holding Company des Émirats arabes unis, conservant le reste.

En février, le ministre des mines, Paul Kabuswe, a déclaré à Reuters que la Zambie envisageait de négocier des participations plus importantes dans de nouveaux projets miniers, car elle cherche à augmenter ses recettes et à stimuler les dépenses des investisseurs dans des projets sociaux.

Le pays, qui a produit 698 000 tonnes métriques de cuivre en 2023, contre 763 000 tonnes métriques l'année précédente, vise une production annuelle de 3 millions de tonnes métriques au cours de la prochaine décennie, en raison de l'augmentation de la demande pour ce métal utilisé dans les secteurs de l'électricité et de la construction.