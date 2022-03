Le Cabinet polonais approuve une loi visant à interdire les importations de charbon russe

"Nous ne voulons plus que ces importations soient possibles, même si nous sommes conscients qu'il existe un risque lié au fait que l'Union européenne n'a pas approuvé de telles actions à ce jour", a déclaré Piotr Muller aux journalistes à Varsovie.

En règle générale, les sanctions dans l'UE doivent être approuvées par l'ensemble du bloc commercial, et Bruxelles pourrait potentiellement punir les pays agissant unilatéralement.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, Varsovie demande à l'Union européenne d'inclure les combustibles fossiles russes dans les sanctions que le bloc impose à Moscou.

L'UE a opté pour une stratégie visant à réduire progressivement la dépendance à l'égard du gaz russe, tandis que l'Allemagne a annoncé la semaine dernière qu'elle cesserait d'acheter du pétrole russe à la fin de cette année et qu'elle couperait les approvisionnements en gaz russe en 2024.

La Russie domine les importations de charbon polonais, représentant environ 20 % de l'utilisation domestique. Quelque 9,4 millions de tonnes de charbon russe ont été importées en Pologne en 2020 et utilisées principalement pour chauffer les ménages individuels. La nation importe également de Russie quelque 50 % de son gaz et plus de 60 % du pétrole qu'elle raffine.

M. Muller a déclaré que le premier ministre Mateusz Morawiecki annoncerait des plans détaillés pour éliminer les approvisionnements énergétiques russes plus tard cette semaine.