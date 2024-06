Les achats effectués par des fonds pilotés par ordinateur ont contribué à faire grimper les prix du cuivre pour la première fois en quatre séances mercredi, mais les inquiétudes concernant la demande actuelle de la Chine, principal consommateur de métaux, la hausse des actions et le raffermissement du dollar ont limité les gains.

Le cuivre de référence sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 0,2 % à 9 589 dollars la tonne métrique à 9 h 57 GMT. Il a chuté de 14% depuis que les achats spéculatifs ont porté les prix à un niveau record de 11 104,5 dollars le 20 mai.

"Plusieurs métaux de base sont en hausse aujourd'hui, avec une croissance modeste du cuivre et une croissance plus importante du zinc parce que les gens essaient de récupérer une partie du fond. La plupart des algorithmes basés sur nos modèles ont un signal d'achat après les récentes ventes", a déclaré Dan Smith, responsable de la recherche chez Amalgamated Metal Trading.

Il faisait référence aux programmes informatiques algorithmiques qui prennent souvent des décisions commerciales basées sur des facteurs techniques tels que le momentum.

Il existe toutefois des signes de faiblesse de la demande physique en Chine.

"Les producteurs chinois de fil de cuivre ou de fil machine ont légèrement augmenté leur production en juin par rapport aux niveaux d'avril-mai, mais cette croissance n'a pas été significative. Cela signifie que la demande n'a pas encore beaucoup augmenté malgré la chute des prix du cuivre par rapport à leurs récents sommets", a ajouté M. Smith.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés au LME < MCUSTX-TOTAL> ont continué à augmenter, les données quotidiennes du LME faisant état de 2 700 tonnes d'arrivées, ce qui a porté les stocks à 175 475 tonnes, le niveau le plus élevé depuis plus de six mois.

La décote pour le cuivre au comptant du LME par rapport au contrat de trois mois < MCU0-3> a atteint un niveau record de 148,4 dollars.

Cependant, l'offre restreinte des mines de cuivre pourrait permettre au métal, utilisé dans l'énergie et la construction, d'augmenter au cours du second semestre de l'année, a déclaré BofA Securities dans une note.

Le zinc a augmenté de 1,4 % à 2 911 dollars, le nickel a augmenté de 0,4 % à 17 230 dollars, tandis que l'aluminium a baissé de 0,1 % à 2 494 dollars, le plomb a baissé de 0,7 % à 2 195 dollars et l'étain a perdu 0,7 % à 32 035 dollars (rapport de Polina Devitt à Londres, édition de Vijay Kishore).