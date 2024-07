Le cuivre londonien a encore baissé jeudi pour s'échanger sous la barre des 9 000 dollars la tonne métrique pour la première fois depuis le début du mois d'avril, les inquiétudes concernant la demande de la Chine, le principal consommateur, ayant pesé sur le marché.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a chuté de 1,9% à 8 933,50 dollars la tonne à 0242 GMT, marquant la neuvième session de baisse consécutive et le niveau le plus bas depuis le 3 avril.

Le contrat de cuivre de septembre le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a chuté de 2,5 % à 72 970 yuans (10 046,67 $) la tonne, également un plus bas de trois mois et demi.

La vente a été déclenchée par des craintes concernant la demande chinoise après qu'une réunion politique clé la semaine dernière n'ait pas annoncé de mesures spécifiques pour stimuler l'économie et relancer le secteur de l'immobilier.

La demande physique pour le métal utilisé dans l'énergie et la construction est restée faible en raison des stocks élevés.

Le plomb du LME a glissé de 0,6 % à 2 032,50 $ la tonne, le zinc de 1,5 % à 2 644,50 $, l'étain de 1,7 % à 29 280 $, le nickel de 1,2 % à 15 640 $ et l'aluminium de 0,7 % à 2 285,50 $.

L'aluminium du SHFE a baissé de 1,2% à 19 085 yuans la tonne, le nickel a chuté de 3,1% à 124 410 yuans, le plomb a baissé de 1,4% à 18 710 yuans, l'étain a baissé de 0,8% à 245 730 yuans et le zinc a baissé de 1,8% à 22 530 yuans.

(1 $ = 7,2631 yuans chinois) (Reportage de Siyi Liu et Mei Mei Chu ; Rédaction de Subhranshu Sahu)