Les contrats à terme sur le cuivre ont progressé jeudi, bien que le raffermissement du dollar et l'incertitude quant à la reprise économique en Chine, principal consommateur, aient maintenu les prix du métal rouge à un niveau proche de leur plus bas niveau depuis deux mois.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,1 % à 9 551,00 $ la tonne métrique, à partir de 2 h 03 GMT. Cependant, le contrat s'est négocié près de son plus bas niveau depuis le 18 avril, atteint lors de la session précédente.

Sur le marché plus large, le dollar a été sur le devant de la scène et s'est maintenu près d'un plus haut de huit semaines contre un panier de devises. Un dollar plus fort rend les matières premières à prix vert moins attractives pour les détenteurs d'autres devises.

Le contrat de cuivre d'août le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange est resté stable à 77 980 yuans (10 729,08 dollars) la tonne.

Dans les prix des métaux industriels, la dynamique baissière s'est avérée résistante alors que la demande de matières premières continue de s'affaiblir dans un contexte macroéconomique mondial précaire, ont déclaré les analystes de TD Securities dans une note.

"Les niveaux de stocks de cuivre continuent d'augmenter en Chine, tandis que les primes locales restent faibles, signalant peu de signes de demande physique pour revenir à un positionnement euphorique dans l'Ouest," selon la note.

L'aluminium du LME se négociait 0,3 % de moins à 2 504 $ la tonne, le nickel a légèrement augmenté de 0,4 % à 17 110 $, le zinc est resté stable à 2 940 $, le plomb a baissé de 0,1 % à 2 191 $ et l'étain a augmenté de 0,4 % à 31 965 $.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,1% à 20 255 yuans la tonne, le nickel a gagné 0,8% à 135 100 yuans, le plomb a augmenté de 0,6% à 19 230 yuans, tandis que le zinc a augmenté de 2,1% à 24 250 yuans et l'étain est resté stable à 266 600 yuans.

(1 $ = 7,2683 yuans chinois) (Reportage d'Ashitha Shivaprasad à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)