Les prix du cuivre sont restés stables lundi, le marché compensant la faiblesse du dollar par la faiblesse persistante de la demande de la Chine, principal consommateur de métaux.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a peu changé à 9 953 $ la tonne métrique à 1015 GMT après avoir atteint un sommet de trois semaines vendredi.

"Pour le cuivre, la situation à long et moyen terme semble très favorable, mais il y a beaucoup de points d'interrogation sur les niveaux élevés des stocks", a déclaré Nitesh Shah, stratège en matières premières chez WisdomTree.

"Le marché attend des signaux forts sur le soutien du gouvernement lors de la réunion plénière de ce mois-ci. Il semble que nous pourrions nous trouver dans une situation de fourchette jusqu'à ce que nous ayons un catalyseur clair pour que les prix remontent."

Les investisseurs espèrent que de nouvelles mesures de relance seront annoncées lors de la troisième réunion plénière de la Chine, qui se tiendra du 15 au 18 juillet.

L'atonie de la demande en Chine a conduit à une accumulation des stocks, les stocks livrables dans les entrepôts du SHFE < CU-STX-SGH> n'étant pas loin d'un pic de quatre ans atteint le mois dernier.

Une enquête du Shanghai Metals Market a montré une baisse inattendue des taux d'exploitation des producteurs de câbles et de fils de cuivre la semaine dernière.

Le contrat de cuivre d'août le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a perdu 0,3 % à 79 930 yuans (10 995,25 $) la tonne.

L'affaiblissement du dollar a toutefois apporté un soutien, rendant les marchandises en dollars moins chères pour les acheteurs utilisant d'autres monnaies.

Le dollar a glissé après que les données de vendredi aient montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis a légèrement ralenti en juin tandis que le taux de chômage a augmenté, ce qui a renforcé les paris selon lesquels la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt en septembre.

Dans les autres métaux, l'aluminium et le plomb du LME ont tous deux peu changé à 2 536,50 $ et 2 238 $ la tonne respectivement, le zinc a perdu 0,6 % à 2 982,50 $, le nickel a augmenté de 0,3 % à 17 400 $ et l'étain a augmenté de 0,9 % à 34 170 $.

(1 $ = 7,2695 yuan renminbi chinois) (Reportage d'Eric Onstad, rapport complémentaire de Siyi Liu à Pékin, édition de David Goodman)