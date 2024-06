Le cuivre s'est replié lundi, sous la pression d'une demande modérée en Chine, premier consommateur, et d'une hausse significative des livraisons aux entrepôts approuvés par le London Metal Exchange (LME), tandis qu'un dollar plus faible lui apportait un certain soutien.

Le cuivre de référence sur le LME était en baisse de 0,2 % à 9 657 $ la tonne métrique à 1609 GMT. Il a chuté de 13 % depuis qu'il a atteint son record du 20 mai au-dessus de 11 100 $ sur des signes de faiblesse de la demande en Chine et ailleurs.

"Les fonds négocient les métaux de base contre le dollar qui fait du yo-yo", a déclaré un négociant en métaux, ajoutant qu'un redressement significatif des prix du cuivre nécessiterait des signes d'une consommation chinoise beaucoup plus forte.

Les stocks de cuivre < CU-STX-SGH> dans les entrepôts surveillés par le Shanghai Futures Exchange ont diminué la semaine dernière, mais restent à 322 910 tonnes contre environ 30 000 tonnes en janvier.

Les stocks de cuivre < MCUSTX-TOTAL> dans les entrepôts agréés par le LME ont quant à eux bondi de plus de 60 % pour atteindre 167 825 tonnes depuis la mi-mai, la plupart des livraisons aux entrepôts asiatiques provenant de Chine.

Le manque d'inquiétude concernant les approvisionnements sur le marché du LME est à l'origine de la décote record du cuivre au comptant par rapport au contrat de trois mois < CMCU0-3>, qui se situe actuellement autour de 135 dollars la tonne.

La montée du protectionnisme, comme le projet de l'Union européenne d'imposer des droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, est également préoccupante pour les métaux industriels.

"Compte tenu de l'importance des exportations pour l'économie chinoise, les barrières commerciales et la menace qu'elles représentent pour ces exportations à l'avenir suscitent de plus en plus d'inquiétudes", a déclaré Marex dans une note.

Ailleurs, le nickel a chuté à 17 100 dollars la tonne, son plus bas niveau depuis début avril sur les stocks du LME < MNISTX-TOTAL> qui ont plus que doublé pour atteindre 90 906 tonnes depuis novembre.

Cependant, Jim Lennon de Macquarie s'attend maintenant à un surplus moins important de 117 000 tonnes cette année pour des raisons incluant une demande plus forte de la part des usines d'acier inoxydable.

Le nickel est resté stable à 17 224 dollars la tonne.

Dans les autres métaux, l'aluminium a reculé de 0,4 % à 2 505 dollars la tonne, le zinc a gagné 0,1 % à 2 846 dollars, le plomb a baissé de 0,6 % à 2 177 dollars et l'étain a progressé de 0,2 % à 32 740 dollars.