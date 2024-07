Le prix du cuivre a légèrement augmenté à Londres mardi, les acteurs du marché faisant preuve de prudence avant le témoignage du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) a augmenté de 0,1% à 9 922,50 dollars la tonne métrique à 0343 GMT, tandis que le contrat de cuivre d'août le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) a diminué de 0,1% à 80 250 yuans (11 034,72 dollars) la tonne.

Les participants aux marchés attendaient des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la part de M. Powell lors de son témoignage devant le Congrès mardi et mercredi.

Les prix du cuivre sont influencés par les taux d'intérêt aux États-Unis car ils ont un impact sur le dollar américain et les perspectives de croissance économique mondiale, ce qui peut éventuellement nuire ou stimuler la demande du métal.

Les signes d'amélioration de la demande physique de la part du principal consommateur qu'est la Chine soutiennent également les prix du cuivre, comme en témoigne le fait que le rabais pour importer du cuivre en Chine est passé à une prime de 3 dollars la tonne vendredi. < SMM-CUYP-CN>

Toutefois, la reprise de la demande est fragile, car la prime est revenue à zéro lundi et reste bien en deçà du niveau de prime supérieur à 100 dollars la tonne observé en décembre de l'année dernière.

L'aluminium du LME a reculé de 0,2% à 2 526,50 dollars la tonne, le nickel a baissé de 0,7% à 17 355 dollars, le zinc a baissé de 0,4% à 2 944,50 dollars, le plomb a baissé de 0,4% à 2 223,50 dollars tandis que l'étain est resté presque inchangé à 34 220 dollars.

L'aluminium du SHFE a augmenté de 0,3% à 20 445 yuans la tonne, le plomb a légèrement augmenté de 0,1% à 19 640 yuans, l'étain a augmenté de 0,1% à 278 010 yuans, tandis que le nickel a chuté de 0,9% à 136 970 yuans et le zinc a baissé de 0,8% à 24 400 yuans.

L'étain du SHFE a atteint son plus haut niveau depuis le 30 mai plus tôt dans la session à 278 200 yuans la tonne, après que les stocks dans les entrepôts du SHFE aient chuté pour la sixième semaine consécutive à 14 982 tonnes vendredi, le plus bas depuis le 19 avril.

(1 $ = 7,2725 yuans) (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)