Le prix du cuivre a légèrement augmenté vendredi, mais est en passe de subir une baisse hebdomadaire sous la pression de perspectives de demande plus faibles en Chine, principal consommateur de métaux, et de stocks de change élevés.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange était en hausse de 0,1% à 9 798 dollars la tonne métrique à 1003 GMT. Il a baissé de 1,5% depuis le début de la semaine.

Les données chinoises de vendredi ont montré que les importations totales ont diminué de manière inattendue et ont atteint leur plus bas niveau en quatre mois, tandis que les exportations ont augmenté de 8,6%. Les prêts bancaires chinois ont augmenté moins que prévu en juin, tandis que la croissance annuelle de l'encours du financement social total (TSF), une mesure large du crédit et de la liquidité dans l'économie, a ralenti à 8,1%, un niveau record.

"Les risques à court terme restent à la baisse pour la demande de cuivre, en particulier en ce qui concerne la Chine", a déclaré Ewa Manthey, analyste des matières premières chez ING.

"La crise prolongée dans le secteur de l'immobilier ne montre pas encore de signes d'apaisement et il y a peu d'espoir de reprise à court terme. Le faible niveau des mises en chantier continuera à peser sur la demande de cuivre à l'avenir, étant donné le décalage entre les mises en chantier et l'utilisation des métaux."

ING s'attend à ce que les prix du cuivre continuent à baisser avant de remonter au quatrième trimestre.

Le cuivre, utilisé dans l'énergie et la construction, est en baisse de 12 % depuis qu'il a atteint un record de 11 104,50 $ le 20 mai, mais il est toujours en hausse de 14 % depuis le début de l'année 2024.

Les prix mondiaux toujours élevés ont réduit l'appétit d'achat en Chine, où les importations de cuivre non ouvré ont chuté à leur plus bas niveau depuis 14 mois en juin.

Pendant ce temps, les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés au LME < MCUSTX-TOTAL> sont proches de leur niveau le plus élevé depuis plus de 2 ans et demi. Les stocks dans les entrepôts contrôlés par le Shanghai Futures Exchange < CU-STX-SGH> ont baissé de 1,7% cette semaine après avoir atteint un pic de quatre ans le mois dernier.

L'aluminium du LME a perdu 0,2 % à 2 472 $ la tonne après avoir atteint son plus bas niveau en trois mois à 2 465 $, et le nickel a augmenté de 0,2 % à 16 825 $ après avoir atteint 16 770 $, son plus bas niveau depuis le 28 mars.

Le zinc a chuté de 1,4 % à 2 917 dollars, l'étain a perdu 2,4 % à 33 810 dollars et le plomb a baissé de 0,6 % à 2 185 dollars (rapport de Polina Devitt à Londres, rapport complémentaire de Siyi Liu, édition de Vijay Kishore).