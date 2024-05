Le cuivre a atteint des niveaux record lundi, la récente reprise provoquée par la couverture des positions à découvert ayant incité les spéculateurs et les fonds à parier sur une hausse des prix du métal.

Vous trouverez ci-dessous les principaux faits concernant le marché du cuivre, provenant du Groupe d'étude international du cuivre (ICSG), de l'Association internationale du cuivre (ICA) et des données de Reuters.

UTILISATIONS INDUSTRIELLES

Le cuivre est utilisé dans les secteurs de l'énergie et de la construction et devrait bénéficier à l'avenir de la transition vers l'énergie verte grâce à la demande supplémentaire du secteur des véhicules électriques et à de nouvelles applications, notamment les centres de données pour l'intelligence artificielle (IA).

La fabrication d'équipements est actuellement le plus grand secteur d'utilisation finale du cuivre, suivi par la construction et les infrastructures.

L'utilisation apparente mondiale de cuivre raffiné est passée de 10 millions de tonnes métriques à la fin des années 1980 à 26,5 millions de tonnes en 2023, l'Asie étant devenue le plus grand consommateur avec une part de 70 % de la consommation. En 2022, la Chine était le plus grand consommateur de cuivre raffiné avec une utilisation de 14,7 millions de tonnes.

CHAÎNE DE PRODUCTION PAR TYPE ET PAR RÉGION

Les gisements de cuivre, l'un des premiers métaux utilisés par l'homme, sont très répandus dans le monde. La ferraille représente chaque année une part importante de l'offre mondiale.

La chaîne de production primaire du cuivre commence par l'extraction de minerais cuprifères, puis passe à la production de concentrés de cuivre contenant généralement environ 30 % de cuivre.

Le processus de fusion transforme le concentré en une matte contenant 50 à 70 % de cuivre. La matte est transformée en cuivre blister d'une teneur en cuivre de 98,5 à 99,5 %. L'étape suivante consiste à produire des cathodes raffinées contenant 99,99 % de cuivre.

La production minière de cuivre s'élevait à 22,4 millions de tonnes en 2023, le Chili, le Pérou et la République démocratique du Congo (RDC) étant les principaux producteurs. La production de cuivre raffiné, y compris le cuivre secondaire ou les déchets, s'élevait à 26,5 millions de tonnes en 2023, la Chine étant le plus grand producteur.

PRINCIPAUX EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS

Le commerce mondial du cuivre comprend tous les principaux produits de la chaîne de transformation : concentrés, blister et anodes, cathodes et lingots, déchets et produits semi-ouvrés.

Le Chili, le Pérou et l'Indonésie sont les principaux exportateurs de minerais et de concentrés de cuivre, tandis que la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont les principaux importateurs de ces produits.

Sur le marché des blister et anodes de cuivre, la Zambie, le Chili et la RDC sont les principaux exportateurs, tandis que la Chine et l'Inde sont les principaux importateurs.

En ce qui concerne le commerce du cuivre raffiné, le Chili, la RDC et la Russie sont les principaux exportateurs, tandis que la Chine, les États-Unis et l'Italie sont les principaux importateurs.

ÉQUILIBRE OFFRE-DEMANDE

Le marché mondial du cuivre raffiné de 26,5 millions de tonnes était équilibré en 2023, mais il est confronté à un excédent de 162 000 tonnes métriques cette année et de 94 000 tonnes en 2025, selon l'ICSG, car la production de cuivre raffiné devrait augmenter de 2,8 % en 2024 et de 2,2 % en 2025.

Cependant, l'offre de cuivre provenant des mines a été plus faible que prévu jusqu'à présent cette année en raison du ralentissement de la montée en puissance d'un certain nombre de projets, des retards dans les nouveaux projets et de la fermeture en décembre de l'importante mine de First Quantum, Cobre Panama.

Cette situation a réduit l'approvisionnement en concentré de cuivre des fonderies chinoises et se traduit par l'effondrement des frais de raffinage et de traitement (TC) dans le pays.

Malgré le resserrement de l'offre de concentré de cuivre, la demande actuelle de cuivre en Chine est relativement faible, car les stocks dans les entrepôts surveillés par le Shanghai Futures Exchange < CU-STX-SGH> sont proches de leur plus haut niveau depuis quatre ans et la prime à l'importation de cuivre dans la région chinoise de Yangshan < SMM-CUYP-CN> est nulle.