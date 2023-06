(Alliance News) - Strategic Minerals PLC a déclaré mercredi que son bénéfice annuel avait augmenté en dépit d'une baisse des revenus et des difficultés rencontrées par son stock de cuivre, et s'est dit encouragé par ses perspectives après deux années "éprouvantes".

Strategic Minerals est une société minière basée à Londres qui a des projets au Nouveau Mexique, en Australie du Sud et au Royaume-Uni.

L'entreprise minière a déclaré que son bénéfice avant impôt pour 2022 était en hausse de 45 % à 372 000 USD, contre 257 000 USD l'année précédente. Les recettes ont toutefois diminué de 6,3 %, passant de 2,6 millions USD à 2,4 millions USD.

Le coût des matières premières et des consommables de la société a diminué de 5,7 %, passant de 524 000 USD à 494 000 USD. Les frais généraux ont diminué de 11 %, passant de 1,7 million USD à 1,5 million USD.

Strategic Minerals a déclaré que les ventes de son stock de magnétite de Cobre, au Nouveau-Mexique, ont chuté de 6,3 %, passant de 2,6 millions USD à 2,4 millions USD, ce qui est " respectable ". La société a déclaré que les ventes au plus grand client de Cobre ont "considérablement diminué" au quatrième trimestre en raison des préoccupations de récession qui affectent l'industrie de la construction sur la côte ouest des États-Unis, bien que cela ait été compensé par une augmentation de prix de 20 % en juillet 2022.

"Bien que nous soyons confiants quant à leur retour en tant que client, nous ne sommes pas sûrs du calendrier en raison d'un stock important de notre matériau qu'ils ont sur le site", a expliqué Strategic Minerals.

La société n'a pas déclaré de dividende pour 2022, comme l'année précédente.

Strategic Minerals a déclaré que ses perspectives "sont encourageantes après avoir traversé des périodes difficiles en 2021 et 2022". Elle a déclaré que la "performance robuste" des matières premières telles que le cuivre et l'étain ne se reflétait pas encore dans les évaluations de marché de ses actions, mais a néanmoins renforcé son optimisme.

Les actions de la société étaient en baisse de 0,6 % à 0,17 pence chacune à Londres mercredi matin.

La société minière a également déclaré qu'elle recherchait activement des financements pour relancer la production à la mine de cuivre de Leigh Creek, en Australie du Sud, et pour faire progresser le projet d'étain et de tungstène de Redmoor, en Cornouailles, en Angleterre. Strategic Minerals s'attend à ce que la production à Leigh Creek commence plus tard cette année. À Redmoor, les études de préfaisabilité et de faisabilité bancaire doivent d'abord être achevées et devraient prendre jusqu'à deux ans et demi.

