Ukraine: Macron s'entretient avec Stoltenberg et Johnson avant d'aller à Moscou

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron s'est entretenu samedi avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, avant sa tournée de lundi et mardi à Moscou et Kiev où il compte prôner une "désescalade" dans la crise urkrainienne.

Le président français, dont le pays assure la présidence tournante de l'Union européenne, doit s'entretenir lundi au Kremlin avec le président russe Vladimir Poutine, dont les intentions à l'égard de l'Ukraine inquiètent.

Emmanuel Macron a évoqué avec Jens Stoltenberg "la nécessité de poursuivre le travail pour trouver par le dialogue un chemin de désescalade, dans l'unité, le plein respect des principes fondamentaux de la sécurité européenne, la souveraineté des Etats et les droits qui en découlent", écrit l'Elysée dans un communiqué.

"Le secrétaire général de l'OTAN a salué cette approche et remercie le président de la République pour la coordination étroite menée avec les alliés en amont de son déplacement à Moscou et à Kiev", ajoute-t-on.

Avec Boris Johnson, Emmanuel Macron "a souligné la nécessité de maintenir le dialogue en vue d'une désescalade", a fait savoir la présidence française.

Mardi, Emmanuel Macron se rendra dans la capitale ukrainienne pour y rencontrer son homologue Volodimir Zelenski.

C'est également mardi que doit se tenir à Berlin une réunion entre les dirigeants de l'Allemagne, de la France et de la Pologne, a dit à Reuters un représentant de la présidence polonaise, Pawel Szrot, confirmant une information de la Süddeutsche Zeitung.

(Reportage Elizabeth Pineau, avec Anna Koper à Varsovie)