L'Almalyk Mining and Metals Combine (AGMK) d'Ouzbékistan prévoit un programme d'expansion de 15 milliards de dollars afin d'augmenter la production de cathodes de cuivre à 400 000 tonnes métriques par an d'ici 2030, contre 148 000 tonnes actuellement, a-t-il déclaré jeudi.

Le prix du cuivre, utilisé dans les industries de l'énergie et de la construction, a atteint un niveau record de 11 104,5 dollars le 20 mai, en raison d'achats spéculatifs et de craintes que l'augmentation de la demande liée à la transition énergétique ne resserre le marché à l'avenir.

Les projets d'AGMK comprennent le renforcement des installations d'extraction et de traitement du minerai, ainsi que la construction d'une nouvelle fonderie, a déclaré la société contrôlée par l'État. Ce plan fait partie d'un programme d'expansion approuvé par le gouvernement en 2020.

Le producteur de cuivre, de zinc, d'argent et d'or a déclaré qu'il emprunterait la plupart des fonds nécessaires auprès de banques locales et étrangères et qu'il recevrait également 1 milliard de dollars d'un fonds de développement de l'État.

L'année dernière, AGMK a signé un accord avec la banque allemande KfW IPEX-Bank pour obtenir des prêts d'un montant de 2,55 milliards de dollars.

Le marché mondial du cuivre est confronté à un excédent de 162 000 tonnes cette année, pour une production de cuivre raffiné de 27,3 millions de tonnes, selon le Groupe d'étude international du cuivre.