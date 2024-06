Les contrats à terme sur le maïs à Chicago ont perdu du terrain vendredi, mais étaient en passe de connaître une deuxième hausse hebdomadaire, soutenue par les inquiétudes concernant la hausse des températures aux États-Unis et en Chine, tandis que le soja et le blé ont également réduit leurs gains par rapport à la session précédente.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,69% à 6,15-6/8 dollars le boisseau, à 01h40 GMT, proche de son plus bas niveau depuis le 7 mai. Le blé est en passe de connaître une troisième baisse hebdomadaire consécutive, en recul de 2 % pour la semaine jusqu'à présent.

* Le maïs a baissé de 0,44% à 4,56-4/8 le boisseau après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines lors de la session précédente. Le soja a baissé de 0,32 % pour s'échanger à 11,85-6/8 dollars le boisseau, après avoir augmenté de 1,04 % au cours de la séance précédente. Le soja a augmenté de 0,64% depuis le début de la semaine, la première hausse hebdomadaire en trois semaines.

* Les semis de blé en Argentine ont fortement augmenté la semaine dernière grâce à un temps sec dans la majeure partie du pays sud-américain, a rapporté jeudi la Bourse des céréales de Buenos Aires (BdeC).

* Le rythme de transformation du soja aux Etats-Unis a augmenté en mai par rapport à son niveau le plus bas depuis sept mois, car certaines usines de trituration ont repris leurs activités après les arrêts saisonniers pour maintenance et réparations, et les marges se sont améliorées, ont indiqué les analystes avant le rapport mensuel de la National Oilseed Processors Association (NOPA), lundi.

* Le ministère américain de l'Agriculture a confirmé des ventes privées de 120 000 tonnes de soja américain pour livraison à des destinations "inconnues" au cours de la campagne de commercialisation 2023/24.

* Le Major Feedmill Group (MFG) de Corée du Sud a acheté une quantité estimée à 60 000 tonnes de farine de soja qui devrait provenir d'Amérique du Sud ou des Etats-Unis, dans le cadre d'un appel d'offres international jeudi, ont indiqué des négociants européens.

* Les températures élevées et la sécheresse dans certaines parties de la Chine, notamment dans les régions productrices de blé du Henan et du Shandong, ont un impact négatif sur les semis d'été, a déclaré le ministère de l'agriculture jeudi.

* Les négociants surveillent les prévisions américaines alors que les cultures de maïs approchent d'une période importante pour leur développement en juillet, sur fond d'inquiétudes concernant la hausse des températures dans la ceinture agricole américaine.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé, le soja, la farine de soja et l'huile de soja du CBOT jeudi, selon les négociants.