Les marchés à terme du maïs, du soja et du blé de Chicago ont ouvert en baisse mercredi, dans l'attente d'une augmentation de la production américaine de maïs et de soja et d'un meilleur rendement du blé russe.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a glissé de 0,24% à 4,07-1/2 le boisseau à 0254 GMT, une troisième session consécutive de pertes. Le soja de Chicago était en baisse de 0,44% à 10,75-1/4 le boisseau, le plus bas depuis novembre 2020, tandis que le blé du CBOT a perdu 0,26% à 5,7-1/2 le boisseau.

"Le maïs a connu une légère tendance baissière depuis que le rapport sur les superficies cultivées a montré des superficies plus élevées que prévu pour le maïs", a déclaré un trader basé à Singapour.

Les analystes ont estimé que la production américaine de maïs serait supérieure à la précédente estimation du ministère américain de l'agriculture, selon un sondage Reuters. L'USDA devrait publier son rapport le vendredi 12 juillet à 12 heures EDT (1600 GMT).

"En outre, les conditions météorologiques pour les haricots et le maïs aux États-Unis ont été assez bonnes jusqu'à présent et les prévisions de récolte plus élevées font baisser les prix", a déclaré le négociant.

Cependant, les analystes ont estimé que la production de maïs et de soja en Amérique du Sud sera inférieure aux estimations de l'USDA en juin, selon un sondage Reuters.

Les prix du blé sont restés stables, mais la pression demeure car la demande est encore assez tiède et les prévisions initiales de la Russie indiquent de meilleurs rendements dans le sud, a déclaré le négociant.

Les importations de soja de l'Union européenne pour la saison 2023/24 qui a débuté en juillet avaient atteint 13,08 millions de tonnes métriques au 30 juin, contre 13,07 millions de tonnes un an plus tôt, selon des données publiées mardi par la Commission européenne.

Les exportations de blé tendre de l'Union européenne depuis le début de la saison 2023/24 en juillet avaient atteint 31,00 millions de tonnes métriques au 30 juin, contre 31,60 millions un an plus tôt, selon les données de la Commission européenne.

La principale récolte de blé de la France devrait chuter de 15 % cette année pour atteindre son niveau le plus bas depuis 2020 après des mois de fortes pluies qui ont réduit les semis et nui au potentiel de rendement dans le premier exportateur de céréales de l'UE, a déclaré mardi le ministère de l'agriculture du pays.