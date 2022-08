Pakistan: Au moins dix milliards de dollars de pertes à cause des inondations

ISLAMABAD (Reuters) - Les pertes économiques liées aux inondations meurtrières au Pakistan pourraient atteindre au moins 10 milliards de dollars, selon les premières estimations, a déclaré lundi le ministre de la Planification Ahsan Iqbal dans une interview à Reuters.

Des crues soudaines sans précédent causées par de fortes pluies de mousson ont ravagé routes, cultures, infrastructures et ponts, faisant un millier de morts ces dernières semaines et affectant plus de 33 millions de personnes.

"Je pense que cela va être énorme. Jusqu'à présent, (une) estimation préliminaire très précoce (prévoit des coûts de) plus de 10 milliards de dollars", a déclaré Ahsan Iqbal.

Le ministre a déclaré qu'il faudrait peut-être cinq ans pour reconstruire le pays, menacé d'une grave pénurie alimentaire.

Il a indiqué que 45% des cultures de coton avaient été emportées par les eaux, sans compter les dégâts considérables subis par les cultures de légumes, de fruits, et les rizières.

"Jusqu'à présent, nous avons perdu 1.000 vies humaines. Près d'un million de maisons ont été endommagées", a déclaré Ahsan Iqbal. "Les gens ont perdu tous leurs moyens de subsistance".

