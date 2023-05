New York (awp/afp) - Le gouvernement américain a lancé lundi un appel d'offres portant sur l'achat de volumes pouvant aller jusqu'à trois millions de barils de pétrole brut, destinés à reconstituer les réserves stratégiques des Etats-Unis, avec livraison prévue en août.

Les offres sont à déposer jusqu'à fin mai et l'acquisition doit être finalisée mi-juin, a indiqué le département américain de l'Energie (DOE), dans un communiqué.

La secrétaire américain à l'Energie, Jennifer Granholm, avait fait part, jeudi, de l'intention des Etats-Unis de commencer à reconstituer, à l'été, leurs réserves stratégiques (SPR).

Entre septembre 2021 et janvier 2023, le gouvernement américain a ponctionné quelque 250 millions de barils sur les réserves stratégiques (SPR), soit 40% du total, pour tenter de soulager les cours de l'or noir.

Après avoir officiellement interrompu son programme de tirage des réserves stratégiques, en décembre, le gouvernement du président Joe Biden s'était engagé à les reconstituer et avait même lancé un premier appel d'offres pour trois millions de barils, qui n'a jamais abouti.

Fin mars, Jennifer Granholm avait déclaré qu'il allait être "difficile" d'entamer ce processus dès cette année, du fait de la nécessité de réaliser des travaux de maintenance de plusieurs sites mais aussi à cause d'une disposition légale.

Cette dernière, qui résulte d'un vote du Congrès en 2015, oblige le gouvernement américain à vendre 26 millions de barils supplémentaires entre avril et juin de cette année.

Les SPR affichent actuellement leur plus faible niveau depuis près de 40 ans (octobre 1983).

"Nous en aurons terminé en juin et, à cette date, nous nous mettrons en marche et chercherons à acheter" du brut sur le marché, a expliqué jeudi Jennifer Granholm, lors d'une audition devant la sous-commission de la Chambre des représentants dédiée à l'Energie, au climat et à la sécurité des réseaux de transport d'électricité.

afp/rp