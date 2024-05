Trinité-et-Tobago a reçu six offres de BP, Shell et du producteur de schiste américain EOG Resources pour quatre blocs d'exploration pétrolière et gazière lors de la clôture de la vente aux enchères des eaux peu profondes pour 2023, lundi.

Trinidad prévoit d'annoncer les gagnants dans quatre mois, a déclaré le ministre de l'énergie Stuart Young lors de la clôture de la vente aux enchères.

Les trois entreprises ont soumissionné pour le bloc Modified UC, qui est proche des champs de production de Teak, Sammaan et Poui. Il n'y a pas eu d'autres soumissionnaires.

Trinidad est le plus grand producteur de gaz naturel liquéfié (GNL) d'Amérique latine, avec une capacité installée de 15 millions de tonnes par an de gaz sur-refroidi. Elle est également l'un des principaux exportateurs mondiaux de méthanol et d'ammoniac, mais ses usines ont fonctionné en deçà de leur capacité maximale ces dernières années en raison d'un manque de gaz.

En octobre 2023, le gouvernement trinidadien a lancé un appel d'offres pour 13 blocs. Les résultats de lundi signifient que neuf des 13 blocs n'ont suscité aucun intérêt et que toutes les offres émanaient d'entreprises déjà présentes sur l'île des Caraïbes.

EOG Resources a soumissionné pour trois blocs, le Modified UC, le Lower Reverse L, qui se trouve à l'ouest de la découverte Manatee de Shell et à la frontière avec le Venezuela voisin, et le NCMA 4, dans une zone exploitée par Shell.

Shell a fait une offre pour Modified UC, tandis que BP, qui a fait une offre pour Modified UC, a également fait une offre pour NCMA 2, qui se trouve au nord de Trinidad et non dans le bassin de Columbus, où la société opère depuis les années 1970.

Trinidad a apporté plusieurs modifications aux conditions fiscales afin d'attirer davantage d'offres après l'échec de son appel d'offres de 2019, notamment en réduisant la responsabilité fiscale des producteurs en eaux peu profondes, en augmentant le recouvrement des coûts de 50 % à 60 %, en réduisant l'impôt sur les bénéfices exceptionnels de 70 % à 50 %, en augmentant la période d'exploration de six ans à huit ans et en réduisant les frais d'offre de 40 000 $ à 30 000 $.