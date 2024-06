PARIS, 20 juin (Reuters) - Bruno Le Maire a déclaré jeudi vouloir rouvrir la négociation des contrats à long terme avec EDF, dont les prix ne lui paraissent pas suffisamment compétitifs pour l'industrie française.

"Nous avons proposé des contrats à long terme. Est-ce que le prix est satisfaisant ? Non. Est-ce qu'il faudra par conséquent rouvrir la négociation avec EDF ? Ma réponse est oui", a dit le ministre de l'Economie lors d'une intervention devant les organisations patronales françaises dans le cadre de la campagne pour les élections législatives.

"Nous, nous voulons plus de réacteurs, plus de renouvelables et nous rouvrirons la négociation des contrats avec EDF parce que le prix de sortie n'est pas suffisant et pas suffisamment compétitif pour l'industrie française", a-t-il ajouté. (Rédigé par Blandine Henault et Bertrand Boucey)