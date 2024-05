La production pétrolière argentine dans la province clé de Neuquen a atteint un niveau record en avril, grâce à une activité accrue dans l'immense formation de schiste de Vaca Muerta, a déclaré le gouvernement local mardi, augmentant légèrement pour atteindre environ 390 326 barils par jour.

Le pays sud-américain en proie à l'agitation fait des efforts considérables pour augmenter la production d'énergie à Vaca Muerta, la deuxième plus grande réserve de gaz de schiste au monde et la quatrième plus grande réserve de pétrole de schiste, où l'entreprise énergétique publique YPF est le fer de lance du développement, avec des entreprises locales et internationales.

La production de pétrole brut a augmenté d'environ 19 % par rapport à avril 2023 et a connu une augmentation similaire depuis le début de l'année, selon la province. Elle n'a augmenté que légèrement par rapport au mois de mars.

La production de gaz a atteint 92,32 millions de mètres cubes par jour en avril, soit une augmentation de 2,4 % par rapport au mois précédent et de 11,1 % par rapport à avril 2023, a indiqué le gouvernement local. Elle a augmenté de 8,6 % au cours des quatre premiers mois.

L'Argentine cherche à devenir un exportateur d'énergie afin d'aider à combler un profond déficit fiscal et à apporter des dollars nécessaires pour stabiliser l'économie, avec une inflation annuelle proche de 300 %, des contrôles stricts des capitaux et une récession imminente.

Elle envisage un projet à long terme de gaz naturel liquéfié (GNL) et construit ou négocie de nouvelles voies de transport par gazoduc pour exporter du gaz vers les pays voisins, notamment le Brésil.

Mardi, YPF a commencé la construction d'un oléoduc afin d'augmenter la production de la formation de Vaca Muerta, ce qui permettra au pays d'exporter quelque 135 millions de barils de pétrole par an, a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

La première phase de l'oléoduc, qui nécessitera un investissement de 190 millions de dollars, s'étendra sur 130 kilomètres entre Anelo, à Neuquen, et Allen, dans la province de Rio Negro, toutes deux situées dans le sud de la Patagonie.

"À sa capacité opérationnelle maximale, cet oléoduc permettra de transporter 390 000 barils par jour, ce qui augmentera de 70 % la capacité de transport de pétrole du bassin de Neuquen et doublera la capacité actuelle de la zone centrale de Vaca Muerta", a déclaré YPF.

Une éventuelle deuxième phase de l'oléoduc et un terminal d'exportation sont encore en cours de développement et nécessiteraient un investissement de 2 milliards de dollars de la part d'YPF et d'autres bailleurs de fonds, a ajouté l'entreprise.

"Une fois achevé, le projet Vaca Muerta Sur permettra d'exporter 135 millions de barils de pétrole par an, faisant de l'Argentine l'un des principaux exportateurs de la région et fournissant des devises et des emplois au pays. (Reportage d'Eliana Raszewski ; Rédaction d'Adam Jourdan et Paul Simao)