Le marché des pétroliers est confronté à une flotte vieillissante de navires qui doivent être remplacés, ce qui pose un problème car les chantiers navals se concentrent sur la construction d'autres types de navires, a déclaré mardi un haut responsable du négociant en matières premières Trafigura.

Le marché des transporteurs de brut, y compris les superpétroliers VLCC, est resté fort ces derniers mois, en partie en raison des voyages plus longs effectués par certains navires passant par l'Afrique australe, dans le contexte des attaques des Houthis en mer Rouge, ce qui a réduit la disponibilité.

En outre, on estime que jusqu'à 850 pétroliers ont quitté le commerce conventionnel pour transporter du pétrole sanctionné, notamment en provenance de Russie, d'Iran et du Venezuela, dans le cadre de ce que l'on appelle la "flotte fantôme".

"Le marché est confronté à une flotte vieillissante qui devra être remplacée", a déclaré à Reuters Andrea Olivi, responsable du fret maritime chez Trafigura.

"Les grands chantiers navals se concentrent actuellement sur la construction de grands porte-conteneurs et de navires GNL (gaz naturel liquéfié) plutôt que de navires VLCC", a-t-il déclaré en marge de la semaine maritime Posidonia à Athènes.

Une source industrielle a déclaré que Trafigura avait passé une commande pour cinq pétroliers VLCC neufs auprès du chantier naval chinois New Hantong Shipyard - leurs premières commandes de VLCC neufs.

Les deux premiers nouveaux pétroliers devraient être livrés en 2026 et les autres en 2027, et ils seront tous prêts pour l'ammoniac à double carburant, a ajouté la source.

Il faut normalement trois ans en moyenne pour que les navires soient livrés par les chantiers, l'accent ayant été mis ces dernières années sur la construction de porte-conteneurs et de méthaniers en raison de l'essor du secteur.

Lars Barstad, directeur général de l'opérateur de pétroliers Frontline, a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats la semaine dernière que le marché avait besoin de commander quelque 1 100 pétroliers pour le brut dans les années à venir, dont 400 VLCC.

"Notre confiance dans ce segment du marché s'accroît, en raison de la nécessité de remplacer une flotte vieillissante par de nouveaux navires", a déclaré M. Olivi, de Trafigura, en faisant référence aux transporteurs de brut.

Trafigura est responsable de plus de 5 000 voyages par an et possède en moyenne 400 navires dans sa flotte à tout moment, ce qui inclut les pétroliers et les cargaisons sèches, a ajouté M. Olivi. (Reportage de Jonathan Saul ; édition de David Evans)