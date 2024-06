La production d'électricité à partir de gaz naturel aux États-Unis a augmenté de près de 6 % jusqu'au 17 juin par rapport à la même période de l'année précédente, les températures supérieures à la normale ayant stimulé l'utilisation des climatiseurs gourmands en énergie.

La production américaine d'électricité à partir de gaz naturel entre le 1er janvier et le 17 juin s'est élevée à un peu plus de 30 millions de mégawattheures (MWh), selon les données compilées par LSEG.

Ce total est à comparer aux 28,4 millions de MWh produits au cours de la même période en 2023, et représente la production de gaz la plus élevée depuis au moins 2021, selon les données de LSEG.

La production d'électricité à partir de sources propres, notamment les centrales nucléaires, les barrages hydroélectriques, les parcs solaires et les parcs éoliens, a augmenté de 7,6 % par rapport à 2023 pour atteindre le chiffre record de 33,5 millions de MWh, et la production propre devrait encore augmenter pendant les périodes de pointe de la production solaire.

Toutefois, le gaz naturel devrait rester la principale source d'énergie du système électrique américain et sera probablement déployé en plus grandes quantités au cours des prochains mois, car la demande de systèmes de refroidissement augmente pendant la période la plus chaude de l'année.

À leur tour, les émissions du secteur électrique américain provenant de l'utilisation du gaz atteindront probablement de nouveaux sommets en 2024, ce qui pourrait accélérer les tendances au réchauffement climatique qui alimentent la hausse de la demande de gaz en premier lieu.

LE GAZ EN HAUSSE, LE CHARBON EN BAISSE

Le gaz naturel a représenté 39,7 % de la production totale d'électricité aux États-Unis entre le 1er janvier et le 17 juin, selon les données du LSEG.

Cette part est en hausse par rapport aux 39 % de la même période de l'année dernière et représente la plus grande part d'électricité produite par le gaz depuis au moins 2021 pour cette période.

La réduction de l'utilisation du charbon dans le système électrique américain explique en partie l'augmentation de l'utilisation du gaz. La part du charbon dans le mix électrique de cette année était de 15,4 % au 17 juin, en baisse par rapport aux 16 % de l'année dernière et aux 23 % de la même période en 2021.

Les compagnies d'électricité devraient continuer à réduire l'utilisation du charbon dans la production d'électricité à l'avenir, dans le cadre des efforts continus de réduction des émissions et de l'objectif à plus long terme de décarbonisation du système électrique américain.

Toutefois, l'augmentation de la demande globale d'électricité signifie que les fournisseurs ont été contraints de continuer à augmenter le volume global de combustibles fossiles utilisés dans la production, même si l'offre de sources d'énergie propres continue d'augmenter.

Cette année, la production totale d'électricité a augmenté de 3,8 % par rapport à la même période de l'année précédente, en raison de l'augmentation de la consommation d'électricité des climatiseurs, des centres de données, des chargeurs de véhicules et des entreprises qui font grimper la demande globale.

Pour répondre à la demande accrue, les compagnies d'électricité ont augmenté le volume combiné d'électricité produite par le gaz naturel et le charbon dans la même proportion, soit 41,7 millions de MWh.

DES DOSSIERS PROPRES

Si le gaz naturel reste le principal combustible utilisé pour la production d'électricité aux États-Unis, la production de plusieurs sources d'énergie propre a atteint des records depuis le début de l'année.

Du 1er janvier au 17 juin, la production d'énergie éolienne a atteint le niveau record de 9,6 millions de MWh, soit une hausse de 9 % par rapport à la même période en 2023, tandis que la production d'énergie solaire a augmenté de 38 % pour atteindre un niveau record de 3,607 millions de MWh.

La production des réacteurs nucléaires a augmenté de 3,4 % pour atteindre 14,98 millions de MWh - le plus haut niveau depuis plus de trois ans - tandis que la production hydraulique a augmenté de 1,4 % pour atteindre le plus haut niveau depuis 2022.

La part globale de l'énergie propre dans le mix de production américain a également atteint un nouveau record cette année, à savoir 44,3 % jusqu'au 17 juin, contre 42,7 % il y a un an.

Malgré cela, la production à partir de combustibles fossiles - qui comprend un volume décroissant de production à partir de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon - reste l'épine dorsale du réseau électrique américain.

SYSTÈMES CLÉS

Alors que la production des centrales au gaz a augmenté de près de 6 % au niveau national, la production des centrales au gaz a augmenté de façon plus importante dans plusieurs systèmes électriques clés des États-Unis.

Le système de l'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) a augmenté la production de gaz de 10 % entre le 1er janvier et le 17 juin 2023, selon les données de LSEG.

La production de gaz dans le Southwest Power Pool (SPP), qui produit de l'électricité pour tout ou partie de 14 États du Midwest et de l'Ouest, a augmenté de près de 14 %.

Les producteurs d'électricité de Floride ont augmenté la production de gaz de 10 % jusqu'au 17 juin, mais il est probable qu'ils augmenteront encore la production de gaz en juillet et en août, qui sont les mois les plus chauds de l'année dans cet État.

Le système PJM Interconnection, qui fournit de l'électricité aux consommateurs de Pennsylvanie, du New Jersey et du Maryland, a augmenté la production de gaz naturel de 6 % et celle des centrales au charbon de 5 % depuis le début de l'année.

Dans les réseaux électriques de l'ensemble des États-Unis - y compris en Californie, où la proportion d'électricité propre est la plus élevée des grands États - la production de gaz devrait augmenter au cours des prochains mois, en raison des températures élevées et de l'utilisation accrue des climatiseurs.

L'utilisation accrue du gaz dans la production entraînera à son tour une augmentation des émissions du secteur de l'électricité, qui ont culminé l'été dernier à environ 98 millions de tonnes de dioxyde de carbone en juillet et en août, selon le groupe de réflexion sur l'énergie Ember.

En 2024, les émissions de gaz dépassent déjà le rythme record de l'année dernière, et les charges pourraient dépasser les 100 millions de tonnes par mois pour la première fois si l'utilisation du gaz continue de grimper.

< Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.