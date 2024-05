Les actions australiennes ont légèrement baissé lundi, les banques enregistrant la plus forte baisse, suivies par les valeurs énergétiques, alors que les investisseurs attendent les données sur l'inflation américaine et les données sur l'emploi local prévues plus tard dans la semaine pour obtenir des indications sur les prochaines décisions de la banque centrale en matière de taux d'intérêt.

L'indice S&P/ASX 200 a baissé de 0,3% à 7.726,0 à 0033 GMT. L'indice de référence a clôturé en hausse de 0,4% vendredi.

Globalement, les investisseurs attendent les données de l'inflation basée sur l'indice de base des prix à la consommation aux États-Unis, la mesure préférée de l'inflation de la Réserve fédérale, prévue mercredi pour des indices sur la date à laquelle la banque centrale pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt.

Les marchés évaluent actuellement à 61,2 % la probabilité que la Fed réduise ses taux d'intérêt lors de sa réunion de septembre, contre 76,2 % il y a un mois, selon l'outil FedWatch du CME.

De retour à Sydney, les investisseurs examineront les données locales sur l'emploi pour le mois d'avril, attendues jeudi, qui pourraient influencer la trajectoire des taux de la banque centrale australienne pour l'année.

Les valeurs financières sensibles aux taux d'intérêt ont mené les pertes sur l'indice de référence, perdant 1,04%, avec National Australia Bank , Westpac et ANZ Group chutant entre 0,1% et 3,7%.

Les valeurs énergétiques ont chuté de 0,9 % en raison de la baisse des prix du pétrole, alors que les commentaires des responsables de la banque centrale américaine indiquaient des taux d'intérêt plus élevés pour longtemps.

Les poids lourds du secteur, Woodside et Santos, ont perdu respectivement 0,6 % et 0,8 %.

Les valeurs immobilières ont reculé de 0,6 %, Charter Hall Group et Goodman Group perdant respectivement 0,2 % et 0,1 %.

Cependant, le secteur minier a gagné 0,1 %, les géants miniers BHP Group, Rio Tinto et Fortescue ajoutant entre 0,2 % et 0,8 %.

Parmi les autres secteurs, les valeurs aurifères ont augmenté de 0,5 %, tandis que les sociétés de technologie de l'information ont gagné 0,3 %.

En Nouvelle-Zélande, l'indice de référence S&P/NZX 50 a chuté de 0,6 % à 11 688,87, les investisseurs attendant la décision de politique monétaire de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande prévue la semaine prochaine.