Apres une expansion fulgurante qui a fait grimper la production solaire de plus de 200 % depuis 2019, le rythme des installations solaires en Espagne semble devoir ralentir en 2024, car les prix historiquement faibles de l'electricite, combines aux couts eleves des materiaux et de la main-d'oeuvre, grugent les rendements des developpeurs.

Le directeur general de l'UNEF, l'association espagnole de l'energie solaire photovoltaique, a declare cette semaine que la capacite installee au cours du premier trimestre a chute d'environ 26% par rapport a la meme periode en 2023, dans les segments residentiel et industriel.

La croissance rapide de l'offre d'energie renouvelable, l'amelioration de l'efficacite energetique et la contraction de la consommation d'energie par l'industrie ont contribue a faire chuter les prix de gros de l'electricite en Espagne d'environ 90 % par rapport a leur pic de mars 2022, pour atteindre le mois dernier leur niveau le plus bas depuis plusieurs annees, alors meme que les promoteurs de l'energie solaire ont augmente leur capacite de production de maniere record.

Les prix de l'electricite se sont redresses ce mois-ci grace aux reductions de la production de combustibles fossiles et a la perspective d'une diminution des installations solaires a l'avenir, mais ils pourraient encore subir de nouvelles pressions cet ete, lorsque les installations solaires deja installees dans le pays entreront dans leur periode de production maximale.

REDUCTION DES PRIX

Depuis qu'ils ont atteint un sommet historique d'environ 293 euros par megawattheure (MWh) en mars 2022, les prix de gros mensuels moyens de l'electricite en Espagne ont chute de plus de 90 % pour atteindre le mois dernier leur niveau le plus bas depuis plusieurs annees, a savoir environ 14 euros/MWh, selon LSEG.

Cette chute brutale des prix de gros de l'electricite a rendu de plus en plus difficile pour les developpeurs d'energie de tracer une voie vers les benefices futurs, en particulier compte tenu des couts initiaux importants impliques dans la construction de nouveaux projets energetiques et de la hausse des taux d'interet qui a fait augmenter les couts d'emprunt.

Le ralentissement des commandes des consommateurs residentiels - du a la fin des subventions gouvernementales et a l'augmentation des couts de pret et de financement - est venu s'ajouter aux difficultes des developpeurs solaires et a contribue a declencher le ralentissement des installations constate par l'UNEF.

Meme si les prix de l'electricite en Espagne sont remontes a plus de 30 euros/MWh ce mois-ci, une nouvelle baisse n'est pas a exclure au cours de l'ete prochain.

PIC DE PRODUCTION

Les installations solaires espagnoles produisent en juin, juillet et aout plus du double de la quantite d'electricite generee pendant les mois d'hiver, selon les donnees du groupe de reflexion sur l'energie Ember.

En 2023, les centrales solaires espagnoles produiront en moyenne 4,85 terawattheures (TWh) d'electricite en juin, juillet et aout, contre une moyenne de moins de 2 TWh par mois en novembre et decembre de la meme annee.

Cette forte augmentation de la production solaire a plus que double la part de l'energie solaire dans la production totale, qui est passee d'environ 10 % en hiver a environ 25 % en juillet et en aout.

Et malgre le ralentissement du rythme des nouvelles installations solaires, l'empreinte totale de la base de production solaire espagnole a atteint un nouveau sommet en 2024, et produira donc des volumes d'electricite encore plus importants l'ete prochain.

En effet, la production solaire totale des actifs photovoltaiques exploites par les services publics jusqu'au 28 mai de cette annee est superieure d'environ 13 % a celle de la meme periode en 2023, selon LSEG.

Et jusqu'a present, au mois de mai, la production solaire a augmente de 26,3 % par rapport au meme mois de l'annee derniere.

Cela suggere que la production d'energie solaire en Espagne au cours des prochains mois atteindra de nouveaux records pendant les periodes de pointe, depassant potentiellement les exigences de la demande du systeme pendant les periodes de faible consommation.

Cette forte charge d'energie solaire pourrait a son tour evincer les autres sources d'energie et faire baisser a nouveau les prix de l'electricite en Espagne, en particulier si la demande interieure d'electricite reste relativement stable.

Une partie de l'electricite excedentaire de l'Espagne peut etre exportee vers des pays voisins tels que la France et le Portugal, qui ont tous deux achete de l'electricite excedentaire espagnole au debut de l'annee, selon energycharts.info.

Cependant, grace a la reprise de la production des reacteurs nucleaires francais et a l'augmentation attendue de la production des installations solaires portugaises, l'Espagne pourrait avoir du mal a trouver des acheteurs pour tout son surplus d'electricite cet ete.

L'excedent invendu pourrait a son tour peser sur les prix de l'electricite au niveau local et regional, ce qui mettrait a nouveau a rude epreuve les exploitants d'installations solaires du pays.

< Les opinions exprimees ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.