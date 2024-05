Gazprom, le géant de l'énergie détenu par le Kremlin, qui était autrefois l'entreprise la plus rentable de Russie, pourrait être confronté à une longue période de mauvais résultats alors qu'il s'efforce de combler le manque à gagner des ventes de gaz européen avec son marché intérieur et les exportations chinoises.

L'entreprise a récemment annoncé une perte nette annuelle de 7 milliards de dollars, la première depuis 1999, à la suite d'une forte baisse des échanges avec l'Europe.

Les difficultés de Gazprom reflètent l'impact profond des sanctions européennes sur l'industrie gazière russe, ainsi que les limites du partenariat croissant de Moscou avec la Chine.

L'impact des sanctions internationales sur les exportations de pétrole a été plus facile à absorber pour Moscou, car la Russie a pu réorienter ses exportations de pétrole transporté par voie maritime vers d'autres acheteurs.

Gazprom s'est appuyé sur l'Europe comme principal marché de vente jusqu'en 2022, date à laquelle le conflit entre la Russie et l'Ukraine a incité l'UE à réduire les importations de gaz de Gazprom.

Selon les données de Gazprom et les calculs de Reuters, la Russie a fourni un total d'environ 63,8 milliards de mètres cubes (Gm3) de gaz à l'Europe par différentes voies en 2022. Le volume a encore diminué, de 55,6 %, pour atteindre 28,3 milliards de mètres cubes l'année dernière.

Ce chiffre est à comparer au pic de 200,8 milliards de m3 que Gazprom a pompé en 2018 vers l'UE et d'autres pays, tels que la Turquie.

Les mystérieuses explosions survenues en septembre 2022 sur les gazoducs sous-marins Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne ont également considérablement compromis le commerce du gaz russe avec l'Europe.

La Russie s'est tournée vers la Chine, cherchant à porter ses ventes de gaz par gazoduc à 100 milliards de m3 par an d'ici à 2030. Gazprom a commencé à fournir du gaz par gazoduc à la Chine via Power of Siberia à la fin de l'année 2019.

Elle prévoit d'atteindre la capacité annuelle de 38 milliards de m3 de Power of Siberia d'ici la fin de l'année, tandis que Moscou et Pékin se sont également mis d'accord en 2022 sur des exportations de 10 milliards de m3 depuis l'île de Sakhaline, dans le Pacifique.

Le plus grand espoir de la Russie réside dans le gazoduc Power of Siberia 2 via la Mongolie, qui devrait exporter 50 milliards de m3 par an. Mais ce projet s'est heurté à des obstacles en raison de l'absence d'accord sur les prix et d'autres questions.

"Même si Gazprom percevra des revenus d'exportation supplémentaires lorsque tous ces gazoducs seront opérationnels, il ne sera jamais en mesure de compenser complètement les activités qu'il a perdues au profit de l'Europe", a déclaré Kateryna Filippenko, directrice de recherche sur le gaz et le GNL chez Wood Mackenzie.

LE RÊVE CHINOIS DE GAZODUCS ?

La Russie a également lutté jusqu'à présent pour établir un centre de négoce de gaz en Turquie, une idée lancée pour la première fois par le président Vladimir Poutine en octobre 2022. Aucun développement significatif n'a été signalé depuis.

Même si Gazprom parvient à mettre en service son gazoduc vers la Chine, les revenus des ventes seront bien inférieurs à ceux de l'Europe.

Selon la société de courtage BCS, basée à Moscou, les recettes de Gazprom provenant des ventes de gaz à l'Europe entre 2015 et 2019 se sont élevées en moyenne à 3,3 milliards de dollars par mois, grâce à des livraisons mensuelles de 15,5 milliards de mètres cubes.

En tenant compte d'un prix de 286,9 dollars par 1 000 mètres cubes, comme indiqué par le ministère russe de l'économie, et des exportations de gaz de Gazprom de 22,7 milliards de m3 l'année dernière, la valeur totale du gaz de l'entreprise vendu à la Chine aurait pu atteindre 6,5 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2023.

Gazprom n'a pas révélé séparément ses revenus provenant des ventes à l'Europe ou à la Chine pour 2023.

Michal Meidan, responsable de la recherche sur l'énergie en Chine à l'Oxford Institute for Energy Studies, a déclaré qu'il était peu probable que la Chine remplace l'Europe par la Russie en tant que marché d'exportation de gaz très rentable.

"La Chine offre un débouché à la Russie, mais à des prix et des revenus bien inférieurs à ceux de l'Europe", a-t-elle déclaré.

En 2023, le gaz de pipeline russe a été vendu à 6,6 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) à la Chine et un peu moins au premier trimestre 2024, à 6,4 dollars/mmBtu.

En comparaison, le prix moyen du gaz russe en Europe était de 12,9 $/mmBtu l'année dernière.

Selon un document consulté par Reuters le mois dernier, la Russie s'attend à ce que le prix de son gaz pour la Chine continue à baisser progressivement au cours des quatre prochaines années, tandis que le scénario le plus pessimiste n'exclut pas une chute de 45 % à 156,7 dollars les 1 000 mètres cubes (environ 4,4 dollars le mmBtu) en 2027 par rapport à 2023.

Elle n'a pas précisé ce qui pourrait faire baisser les prix, mais la Russie est confrontée à la rivalité d'autres fournisseurs de gaz par gazoduc à la Chine, tels que le Turkménistan, ainsi qu'au gaz naturel liquéfié transporté par voie maritime.

Les données financières de Gazprom, qui comprennent également ses unités de production de pétrole et d'électricité, montrent que les recettes provenant du gaz naturel ont diminué de plus de moitié l'année dernière, pour atteindre un peu plus de 3,1 billions de roubles, tandis que les ventes de pétrole et de condensats de gaz se sont élevées à 4,1 billions de roubles, soit une hausse de 4,3 %, selon la société de courtage BCS.

Alexei Belogoriyev, de l'Institute for Energy and Finance, basé à Moscou, a déclaré qu'il serait impossible pour Gazprom de rétablir sa rentabilité en s'appuyant uniquement sur son activité gazière.

Il a déclaré qu'une réorientation stratégique vers la production et l'exportation d'ammoniac, de méthanol et d'autres produits de traitement du gaz pour Gazprom était possible, mais qu'elle ne permettrait pas d'obtenir un retour rapide.

"Dans le même temps, les perspectives de Power of Siberia 2 restent vagues : La Chine n'aura probablement pas besoin d'autant d'importations supplémentaires dans les années 2030 en raison du ralentissement probable de la croissance de la demande et des taux élevés de production nationale de gaz", a-t-il déclaré. (Reportage de Vladimir Soldatkin ; reportages complémentaires d'Oksana Kobzeva à Moscou et de Nina Chestney à Londres ; rédaction de Nina Chestney et David Evans)